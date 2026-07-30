'तुम्हें हर जन्म में चुनूंगी', सोनम कपूर और सास प्रिया आहूजा ने आनंद आहूजा के बर्थडे पर लुटाया प्यार

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। सोनम कपूर और उनके पति आनंद आहूजा की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में गिना जाता है। दोनों अक्सर एक-दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर प्यार भरे पोस्ट डालते रहते हैं। इस बीच, पति आनंद के जन्मदिन के मौके पर सोनम ने एक प्यार भरा पोस्ट शेयर किया। वहीं उनकी सास प्रिया आहूजा ने भी आनंद के लिए इमोशनल नोट लिखा और परिवार की पुरानी यादें ताजा कीं।

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सोनम कपूर ने अपने पति आनंद आहूजा के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट में कई तस्वीरें शेयर कीं। ये तस्वीरें उनके प्यार के पूरे सफर की झलक है। शुरुआत डेटिंग के दिनों से हुई, फिर उनकी शादी की तस्वीरें थीं और आखिर में दोनों के माता-पिता बनने के पल भी थे। शादी के 7 साल बाद भी दोनों के बीच का प्यार पहले जैसा ही दिखाई देता है।

इस पोस्ट के कैप्शन में सोनम ने लिखा, ''डियर आनंद, मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह बनने के लिए शुक्रिया, मेरे सबसे बड़े सपोर्टर बनने के लिए शुक्रिया, मेरे सबसे पसंदीदा सफर के साथी बनने के लिए शुक्रिया, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और मुझे सही-गलत बताने के लिए शुक्रिया। मेरे पसंदीदा इंसान को जन्मदिन मुबारक हो। मैं आपको हर जन्म में चुनूंगी। मैं आपसे इतना प्यार करती हूं, जितना आप कभी जान पाओगे।'

सोनम के पोस्ट के कुछ घंटों बाद आनंद की मां यानी सोनम की सास प्रिया आहूजा ने भी अपने बेटे के लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया। प्रिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो का एक एल्बम शेयर किया। इस एल्बम में आहूजा परिवार की कई अनदेखी और दिल को छू लेने वाली तस्वीरें थीं।

एल्बम में सोनम और आनंद के रिश्ते की अलग-अलग झलकियां थीं। कुछ तस्वीरों में दोनों बीच पर हाथ में हाथ डालकर टहलते नजर आए। कुछ में दोनों छुट्टियां मनाते हुए दिखे। एल्बम का सबसे खास हिस्सा तब आया, जब इसमें सोनम और आनंद के बच्चों की तस्वीरें दिखीं। कई तस्वीरों में आनंद अपने बच्चों को प्यार करते दिखे। एक तस्वीर में आनंद ने अपने छोटे बेटे को गोद में उठा रखा था और उसे बहुत लाड़ कर रहे थे।

एक और तस्वीर में उनके बड़े बेटे वायु भी नजर आए। वायु अपने छोटे भाई को स्ट्रॉलर में घूमाते दिखे। एल्बम की एक और तस्वीर में सोनम और आनंद अपने दोनों बेटों को एक साथ गले लगाते दिखे।

तस्वीरों के साथ प्रिया ने कैप्शन में लिखा, ''मेरे प्यारे बेटे, जन्मदिन मुबारक हो। तुम मेरी सबसे बड़ी दौलत हो, मेरी सच्ची प्रार्थना का जवाब हो, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय और मेरी ताकत हो। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है और तुम्हारी मां होना हमेशा मेरी सबसे अनमोल दौलत रहेगी।'

उन्होंने आगे आनंद के गुणों की तारीफ की। उन्होंने लिखा, 'एक बेहतरीन बेटे से लेकर एक ख्याल रखने वाले भाई, एक प्यार करने वाले पति और अपने दो अनमोल बेटों के सबसे समर्पित पिता तक, तुम हर रोल को बहुत शांति से निभाते हो। तुम्हारे पास सच में सब कुछ है, और ये इसलिए नहीं कि जिंदगी ने तुम्हें दिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी अच्छाई, ईमानदारी और खूबसूरत दिल ने हर आशीर्वाद कमाया है।'

मां के इस इमोशनल पोस्ट पर आनंद ने कमेंट में लिखा, ''मां, ये सबसे प्यारा है! लव यू।''

बता दें कि सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने मई 2018 में मुंबई में शादी की थी। उनकी शादी में बॉलीवुड के बड़े-बड़े सितारे शामिल हुए थे। शादी के चार साल बाद अगस्त 2022 में कपल ने बेटे वायु का स्वागत किया और इसी साल, 2026 की शुरुआत में, सोनम और आनंद दूसरी बार माता-पिता बने। उनके घर फिर से एक बेटे ने जन्म लिया।

--आईएएनएस

पीके/एएस