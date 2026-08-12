टेलीविजन इंडस्ट्री में पहले से बहुत सुधार हुआ है : अंगद हसीजा

मुंबई, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता अंगद हसीजा टीवी सीरियल 'तुमसे तुम तक' में यशवर्धन के रोल में नजर आ रहे हैं। अभिनेता का मानना है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में बेहतर मौके हैं। उन्होंने कहा कि आज के डायरेक्टर इस बारे में बहुत क्लियर हैं कि उन्हें कौन से शॉट चाहिए और वे उन्हें कैसे शूट करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "टेलीविजन इंडस्ट्री में पहले के मुकाबले बहुत सुधार हुआ है। मुझे जो कमी महसूस होती है, वह यह है कि पहले, बहुत लंबे चलने वाले शो हुआ करते थे। शो चार या पांच साल तक चलते थे। अब वे उतने लंबे नहीं चलते। आज के समय में बहुत वैरायटी भी देखने को मिलती है। पहले इतना कॉम्पिटिशन नहीं था। अब वर्टिकल शो और वेब सीरीज हैं। मुझे लगता है कि आपको हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। नहीं तो, आपको हर चीज में कुछ न कुछ गलत ही मिलेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "एक समय था जब टेलीविजन इंडस्ट्री आज से अलग हुआ करते थे। चैनल अब रिसर्च करते हैं कि उनके आस-पास क्या हो रहा है और उसी के हिसाब से ऑडियंस तक कहानियां पहुंचाते हैं। तब और अब में साफ फर्क है। पहले, एक टिपिकल तरह का ड्रामा हुआ करता था और अब टेलीविजन भी कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है।" अभिनेता से आईएएनएस ने सवाल किया, "ऐसे किरदार को निभाना कितना मुश्किल है जिसकी मेंटल हालत इतनी मुश्किल हो?"

अभिनेता ने कहा, "मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस ऐसी करो कि ओवरएक्टिंग जैसी न लगे। ऐसा किरदार निभाना मुश्किल है और दर्शकों तक इसे अच्छे से पहुंचाना और भी मुश्किल है। अगर आप ऐसा किरदार निभा रहे हैं, तो लोगों को इसे अपनाना चाहिए। मेरे पहले शो में मैंने ऐसा किरदार निभाया था, जिसके लिए मुझे बहुत तारीफ मिली थी। जब मैंने वह किरदार निभाया था, तो मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी थी। उस समय मैं ऐसे लोगों से मिला जो मेंटली डिस्टर्ब थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी देखी। मैंने देखा कि वे बोलते समय कैसे अटक जाते थे और डरने पर कैसे रिएक्ट करते थे।"

--आईएएनएस

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