टाइगर श्रॉफ के बाद बागेश्वर बाबा के दरबार में पहुंचीं उनकी ऑनस्क्रीन 'भाभी', पति के साथ लिया आशीर्वाद

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। अब इस कड़ी में 'बागी 3' में उनकी भाभी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अंकिता लोखंडे भी अपने पति विक्की जैन के साथ बागेश्वर बाबा से मिलने पहुंचीं।

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इस मुलाकात की तस्वीरें अंकिता और विक्की ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसमें दोनों बागेश्वर बाबा के सामने बैठे हुए आशीर्वाद लेते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में तीनों एक साथ कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं।

पोस्ट के कैप्शन में अंकिता लोखंडे ने लिखा, "कुछ मुलाकातें पहले से तय होती हैं और कुछ आशीर्वाद बहुत कीमती होते हैं। बागेश्वर धाम बाबा के साथ इस दिव्य पल के लिए हम आभारी हैं।"

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने भी बागेश्वर बाबा से मुलाकात की थी। इस दौरान समाजसेवा और जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। उन्हें बागेश्वर बाबा द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनसेवा कार्यों की जानकारी दी गई। इनमें गरीब बेटियों के लिए प्रस्तावित कैंसर अस्पताल का निर्माण और बागेश्वर धाम में चल रही मां अन्नपूर्णा प्रसादम रसोई भंडारे जैसी सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। टाइगर श्रॉफ ने इन सभी कार्यों के बारे में ध्यान से सुना और खुले दिल से सराहना की।

टाइगर श्रॉफ और अंकिता लोखंडे ने फिल्म 'बागी 3' में साथ काम किया था। इसी फिल्म में अंकिता ने उनकी ऑनस्क्रीन भाभी रुचि नंदन चतुर्वेदी का किरदार निभाया था, जबकि रितेश देशमुख उनके पति के किरदार में नजर आए थे।

अगर अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी और शुरुआत में सिर्फ एक कॉमन दोस्ती थी। लेकिन धीरे-धीरे यह दोस्ती इतनी मजबूत हो गई कि दोनों एक-दूसरे के करीब आने लगे।

समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया। साल 2019 में विक्की जैन ने बेहद रोमांटिक अंदाज में अंकिता को प्रपोज किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। 2021 में दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों फिलहाल कुकिंग रियलिटी शो 'लाफ्टर शेफ्स – अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में नजर आ रहे है।

--आईएएनएस

पीके/पीएम