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'शूट से ज्यादा एक मजेदार रीयूनियन जैसा,' रवीना टंडन ने शेयर किया 'वेलकम टू द जंगल' का अनुभव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 04, 2026, 05:10 AM
'शूट से ज्यादा एक मजेदार रीयूनियन जैसा,' रवीना टंडन ने शेयर किया 'वेलकम टू द जंगल' का अनुभव

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार रवीना टंडन ने अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में अपने पुराने दोस्तों और को-स्टार्स अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ फिर से काम करने के बारे में बात की। एक्ट्रेस ने कहा कि इस फिल्म पर काम करना किसी 'शूट' से ज्यादा एक 'मजेदार रीयूनियन' जैसा लगा।

इस मल्टी-स्टारर एंटरटेनर फिल्म के बारे में बात करते हुए रवीना ने कहा कि ऐसे एक्टर्स के साथ काम करना जो 'पुराने दोस्तों' जैसे हैं, इस अनुभव को और भी मजेदार बनाता है।

उन्होंने कहा, "जिन ज्यादातर एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, वे मेरे पुराने दोस्त हैं। उनके साथ शूटिंग करना किसी मजेदार गेट-टुगेदर जैसा था और काम करते-करते हमने एक अच्छी फिल्म बना ली। इतने बड़े और अनुभवी कास्ट को इतनी आसानी से संभालने के लिए मैं अहमद को क्रेडिट देना चाहूंगी।"

'वेलकम टू द जंगल' की बात करें तो इस फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है।

'वेलकम टू द जंगल' पॉपुलर 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की लेटेस्ट फिल्म है और इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, फरीदा जलाल, किरण कुमार, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, परेश रावल, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, जैकलीन फर्नांडीज, दिशा पटानी, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, मीका सिंह और कई अन्य कलाकार शामिल हैं।

एक्ट्रेस ने पहले बताया था कि कैसे जैकलीन फर्नांडीज और दिशा पटानी के साथ उनकी बॉन्डिंग एक स्ट्रीट डॉग के पिल्ले की देखभाल करने के दौरान बनी, जो बाद में उनके परिवार का हिस्सा बन गया।

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि रवीना का अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी दोनों के साथ लंबे समय से प्रोफेशनल रिश्ता रहा है।

उन्होंने 90 के दशक की कई हिट फिल्मों में अक्षय के साथ काम किया, जिनमें 'मोहरा', 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी', 'बारूद' और 'पुलिस फ़ोर्स: एन इनसाइड स्टोरी' शामिल हैं।

सुनील शेट्टी के साथ, एक्ट्रेस ने 'दिलवाले', 'विनाशक', 'रक्षक', 'आक्रोश' जैसी फ़िल्मों में काम किया है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस