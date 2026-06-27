'शूट से जुड़ी बहुत अच्छी यादें हैं', अभिनेता रजा मुराद ने किरण कुमार के साथ फिल्म 'हिना' की शूटिंग को याद किया

मुंबई, 27 जून (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के अभिनेता रजा मुराद ने 28 जून 1991 को रिलीज हुई फिल्म 'हिना' की शूटिंग को याद किया। उन्होंने अपने पुराने दोस्त और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में साथ पढ़ने वाले किरण कुमार के साथ की तस्वीरें साझा की हैं।

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रजा मुराद ने फिल्म 'हिना' की शूटिंग के दौरान किरण कुमार के साथ ली गई तस्वीर को साझा किया है। उन्होंने इस फिल्म के किरदारों, मनाली में आउटडोर शूट और राज कपूर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान की यादों का जिक्र किया।

रजा ने कैप्शन में लिखा, "मेरे 57 साल पुराने दोस्त, किरण कुमार के साथ। हम 1969 से 1971 तक पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बैचमेट थे। हमने साथ में कई फिल्में की हैं, जिनमें 'हिना' (1991) भी शामिल है।"

उन्होंने लिखा कहा कि यह तस्वीर मनाली में 'हिना' की शूटिंग के दौरान ली गई थी। रजा मुराद ने लिखा, "वहीं मैंने एक खतरनाक विलेन, भ्रष्ट पाकिस्तानी पुलिस अफसर शाहबाज खान का किरदार निभाया था, जो हिना (जेबा बख्तियार) से जबरदस्ती शादी करने के लिए पूरे गांव को बंधक बना लेता है। इस आउटडोर शूट से जुड़ी बहुत अच्छी यादें हैं।"

बता दें कि फिल्म 'हिना' को रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार और अश्विनी भावे ने काम किया था। इस फिल्म की योजना और शुरुआत डायरेक्टर राज कपूर ने की थी, लेकिन शूटिंग से पहले ही उनके निधन के कारण, इसे उनके बेटे रणधीर ने शूट किया।

इस फिल्म में एक भारतीय व्यक्ति की कहानी को दर्शाया गया है, जिसे याददाश्त खोने की बीमारी (एमनेसिया) हो जाती है। वह एक नदी में गिरकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। पाकिस्तानी गांव वाले उसे अपने यहां रख लेते हैं, लेकिन याददाश्त वापस आने के बाद एक दुखद घटना होती है।

अभिनेता रजा मुराद के अभिनय की बात करें तो 75 वर्षीय रजा मुराद ने 'प्रेम रोग', 'हिना', 'राम तेरी गंगा मैली', 'खुद-दार', 'राम लखन', 'त्रिदेव', 'प्यार का मंदिर', 'आंखें', 'मोहरा', 'गुप्त', 'एक ही रास्ता', 'जोधा अकबर', टीवी सीरीज 'मधुबाला-एक इश्क एक जुनून' और 'पद्मावत' जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का जलवा दिखाया है।

--आईएएनएस

एसडी/एएस