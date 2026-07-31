श्रेया कालरा पर भड़कीं आकांक्षा चमोला, बोलीं- तुम गौरव को कितना जानती हो?

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला अपनी 'लॉक अप' की साथी कंटेस्टेंट श्रेया कालरा पर तब भड़क गई, जब उन्हें पता चला कि श्रेया ने एक्टर गौरव खन्ना के साथ उनके तलाक के बारे में कुछ बातें कही थीं।

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आकांक्षा ने श्रेया पर आरोप लगाया कि उन्होंने दोनों में से किसी को भी जाने बिना एक बहुत ही निजी मामले पर राय बनाई और उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी जाने बिना उन पर टिप्पणी की।

'लॉक अप' रियलिटी शो के घर के अंदर हुई तीखी बहस के दौरान, आकांक्षा ने श्रेया से सवाल किया कि वह गौरव का जिक्र तो सम्मान के साथ करती हैं, लेकिन उन्हें (आकांक्षा को) गलत तरीके से पेश करती हैं। आकांक्षा ने पूछा, "तुम गौरव को कितना जानती हो? क्या तुम उन्हें बाहर से जानती हो? क्या तुम उनकी दोस्त हो? वह तुम्हारे लिए 'गौरव जी' क्यों हैं? और मैं 'चुड़ैल' क्यों हूं?"

एक्ट्रेस ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें बताया गया था कि श्रेया ने कहा था कि उनका और गौरव का तलाक होना "अच्छा" था क्योंकि वह गौरव के लायक नहीं हैं।

इन कथित टिप्पणियों पर नाराजगी जताते हुए आकांक्षा ने कहा, "तुम यह कहने वाली कौन होती हो? क्या तुम मेरे और उनके रिश्ते के बारे में जानती हो? तुम तो उनके वकील की तरह बात कर रही हो! क्यों?!"

श्रेया ने ऐसी बातें कहने से इनकार किया और आकांक्षा से कहा कि वह दूसरों से सुनी हर बात पर यकीन न करे।

श्रेया ने यह भी कहा कि उनका इरादा कपल के रिश्ते पर टिप्पणी करने का नहीं था, और उन्होंने अपनी बात समझाने की कोशिश की।

मामले को ऐसे ही छोड़ देने से इनकार करते हुए आकांक्षा ने कहा कि किसी की टूटी हुई शादी पर टिप्पणी करना बहुत असंवेदनशील बात है।

आकांक्षा ने पूछा, "अगर मैं तुम्हारे एक्स और तुम पर टिप्पणी करूं, तो यह कैसा लगेगा और तुम्हें कैसा महसूस होगा?"

आकांक्षा ने कहा, "तुम मेरी भावनाओं के साथ खेल रही हो क्योंकि मेरी भावनाएं सच्ची हैं।"

यह बहस तब और बढ़ गई जब एक और कंटेस्टेंट के बातचीत में शामिल होने के बाद आकांक्षा ने श्रेया पर अपना स्टैंड बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने श्रेया पर यह आरोप भी लगाया कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड होने के बावजूद वह दर्शकों के सामने अपनी अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रही हैं।

यह बातचीत तब खत्म हुई जब आकांक्षा ने श्रेया के गेम खेलने के तरीके पर तीखा तंज कसा।

उन्होंने कहा, "अगर तुम यह मान लो कि हां, गेम के लिए तुम्हें 'विलेन' भी बनना पड़े तो बनो, तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी। तुम्हारे लिए मेरी इज्जत और बढ़ जाएगी।"

-- आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी