सीरीज रिलीज होने के बाद मेरे पास राकेश रौशन का पहला कॉल आया था : वेदिका पिंटो

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री वेदिका पिंटो ने रोमांटिक-ड्रामा वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' में सुधा किरदार निभाया है, जिसे दर्शकों की तरफ से लगातार तारीफ देखने को मिल रही है। अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि सीरीज रिलीज होने के बाद सबसे पहले उनके पास किन-किन हस्तियों का कॉल आया था।
अभिनेत्री ने आईएएनएस को बताया सीरीज रिलीज होने के बाद उनके पास राकेश रौशन का कॉल आया था। उन्होंने कहा, "सीरीज रिलीज के बाद मेरे पास राकेश रौशन का कॉल आया था। वह मेरे लिए बहुत बड़ा पल था क्योंकि मैं बचपन से ही उनकी फैन रही हूं। ऐसे में रिलीज के पहले ही दिन उनका कॉल आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"
अभिनेत्री ने बताया कि सुधा के किरदार ने उन्हें इस कदर आकर्षित किया, कि वे इस रोल के लिए मना ही नहीं कर पाईं। वेदिका पिंटो ने कहा, "इसे चुनने की सबसे बड़ी वजह इसकी कहानी थी। इससे भी जरूरी बात यह है कि मुझे सुधा का किरदार और उसका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया था। उसमें ऐसी कई सारी खूबियां हैं, जो अपने जीवन में लाना चाहती हूं। इसी बात ने मुझे इस रोल के लिए आकर्षित किया।"
जब आईएएनएस ने अभिनेत्री से पूछा, "आपको अभी तक किस रोल के लिए दर्शकों का प्यार मिला?"
अभिनेत्री वेदिका पिंटो ने कहा, "मुसाफिर कैफे ने मुझे दर्शकों का काफी ज्यादा प्यार और वैधता दिलाई है। क्योंकि यह एक रोमांटिक कहानी है, तो मुझे लगता है कि लोग रोमांटिक किरदारों से नैचुरली कनेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स भी जबरदस्त रहा है।"
अभिनेत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ओटीटी की वजह से पहले के मुकाबले नए लोगों को मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, "ओटीटी की वजह से मौकों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, पहले, हर साल कुछ ही फिल्में बनती थीं। आज, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, जो फिल्में और सीरीज बना रहे हैं, इसलिए जाहिर है कि एक्टर्स की ज्यादा डिमांड है।"
रोमांटिक-ड्रामा वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' दिव्य प्रकाश दुबे के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। इस सीरीज में विक्रांत मैसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह सीरीज नेटफ्लिक्स पर 24 जुलाई से स्ट्रीम हो रही है।