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सुपरस्टार पिता के बेटे होकर भी बॉलीवुड से दूर रहा बचपन, राहुल खन्ना ने खुद बताई थी वजह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 19, 2026, 12:48 PM
सुपरस्टार पिता के बेटे होकर भी बॉलीवुड से दूर रहा बचपन, राहुल खन्ना ने खुद बताई थी वजह

मुंबई, 19 जून (आईएएनएस)। दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के बेटे राहुल खन्ना को लोग स्टार किड मानते हैं, लेकिन उनका बचपन फिल्मों की चमक-दमक से काफी अलग रहा। उन्होंने कई इंटरव्यूज में खुद बताया था कि उन्हें बॉलीवुड का वैसा माहौल कभी नहीं मिला, जैसा लोग समझते हैं।

20 जून 1972 को मुंबई में जन्मे राहुल खन्ना बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना और पूर्व मॉडल गीतांजलि खन्ना के बड़े बेटे हैं। उनका नाम ऐसे परिवार से जुड़ा है, जिसने हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई। लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी अलग राह चुनी।

राहुल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका बचपन बॉलीवुड से उतना जुड़ा हुआ नहीं था, जितना लोग मानते हैं। परिवार में फिल्मों का माहौल जरूर था, लेकिन जब वह छोटे थे, तभी उनके माता-पिता अलग हो गए थे। इसके बाद वह अपनी मां के साथ बड़े हुए। उन्होंने बचपन में बहुत कम हिंदी फिल्में देखीं। उन्होंने सामान्य बच्चों की तरह अपनी पढ़ाई और दूसरी रुचियों पर ध्यान दिया।

बहुत कम लोग जानते हैं कि राहुल का सपना शुरू से अभिनेता बनने का नहीं था। उन्हें ड्राइंग और कार्टून बनाना बेहद पसंद था। वह कुछ रचनात्मक करना चाहते थे। बाद में अभिनय के प्रति रुचि बढ़ी और उन्होंने न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय की पढ़ाई की। यही वह समय था, जब उन्होंने अभिनय को गंभीरता से अपनाने का फैसला किया।

फिल्मों में आने से पहले राहुल खन्ना एमटीवी एशिया में वीडियो जॉकी के रूप में काफी लोकप्रिय हुए। उनकी बोलने की शैली को लोगों ने पसंद किया। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में दीपा मेहता की फिल्म 'अर्थ' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान भी नजर आए थे। पहली ही फिल्म में राहुल के अभिनय की खूब सराहना हुई और उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह उनके करियर की शानदार शुरुआत थी।

इसके बाद राहुल खन्ना ने 'ऐलान', 'रकीब', 'लव आज कल' और 'वेक अप सिड' जैसी फिल्मों में काम किया। उनके किरदारों की तारीफ हुई, लेकिन वह अपने पिता विनोद खन्ना या छोटे भाई अक्षय खन्ना जैसी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर सके।

फिल्मों के अलावा राहुल ने टेलीविजन और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। वह अमेरिकी टीवी सीरीज 'द अमेरिकन्स' में नजर आए, जहां उनके काम को काफी सराहा गया। इसके अलावा, उन्होंने कई बड़े अवॉर्ड शो और इवेंट्स में मेजबानी भी की। साल 2019 में वह दीपा मेहता की वेब सीरीज 'लीला' में दिखाई दिए। अभिनय के साथ-साथ लेखन और मॉडलिंग में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम