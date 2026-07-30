'सुपर 30' में ऋतिक रोशन के अभिनय ने मुझे काफी प्रभावित किया था : हिमांश कोहली

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता हिमांश कोहली फिल्म 'आर्यभट्ट का जीरो' के साथ सिनेमाघरों में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। अभिनेता ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि उन्हें ऋतिक रोशन की फिल्म 'सुपर 30' ने किस तरह प्रभावित किया था।

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उन्होंने कहा, "'सुपर-30' ने मुझे काफी प्रभावित किया था और उस फिल्म में ऋतिक की परफॉर्मेंस उन्हें उसी तरह पसंद आई थी, जैसे बाकी लोगों को पसंद आई थी। शिक्षक और गणितज्ञ आनंद कुमार का किरदार प्रेरणादायी और दिल को छू लेने वाला था। मैं समझता हूं कि जब आप किसी ग्लैमर को छोड़कर आम नागरिक का किरदार करते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लोगों को समझाने में लग जाता है कि ये आप ही हैं, और आप इस तरह के रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि दर्शक आपको इस तरह के किरदार में स्वीकार नहीं करते और न ही वे चाहते हैं कि आप ऐसे किरदार करें।"

उन्होंने 'सुपर-30' को याद करते हुए कहा, "इस फिल्म में भी ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस उनके बाकी किरदारों से अलग थी और उस फिल्म की कहानी भी छात्रों के ईर्द-गिर्द थी। उनके संघर्ष और पढ़ाई की कहानी थी, लेकिन हमारी फिल्म की कहानी थोड़ी सी अलग है। इसकी कहानी पूरी तरह से पारिवारिक माहौल के आसपास थी। हालांकि, हमारी कहानी का मुद्दा शिक्षा और छात्रों के संघर्ष पर है। इसमें छात्रों के उसी संघर्ष को दिखाया गया है, जो आज का युवा झेल रहा है।"

'आर्यभट्ट का जीरो' में हिमांश कोहली ने एक आम युवक ब्रह्मगुप्त श्रीवास्तव उर्फ 'बग्गू' की भूमिका अदा की है, जिसे उसके पिता हमेशा 'जीरो' (असफल) समझते हैं। फिल्म में पिता-पुत्र के बीच के खट्टे-मीठे रिश्ते, आईएएस बनने के सपने और जीवन की असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की प्रेरणादायक यात्रा को दिखाया गया है।

देहरादून की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म का निर्देशन कमल चंद्रा ने किया है। फिल्म में सोनाली सहगल, रवि किशन, शिल्पा शिंदे, दर्शना बानिक, राजेश शर्मा, गोपाल दत्त और नीरज सूद जैसे कलाकार भी नजर आएंगे।

न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट, राधिका जी फिल्म्स, सुनील सिहाग गोरा फिल्म्स और ए2आर फिल्म्स के बैनर तले फिल्म का वीरेंद्र भगत, रवि एस. गुप्ता, संजय नागपाल और शिव बालक सिंह मिलकर निर्माण कर रहे हैं। सुनील सिहाग, त्रिलोकी नाथ प्रसाद, स्वर्गीय कुलदीप भंडारी, आकांक्षा राहुल शर्मा और रीता गाडगे इसके सह-निर्माता हैं। 'आर्यभट्ट का जीरो' 7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम