सुनील शेट्टी जन्मदिन : फिल्मों से पहले क्रिकेट का जुनून, विवियन रिचर्ड्स को देखकर बदली थी सोच

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। 90 के दशक में जब अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्मों में कदम रखा, तब उनके मजबूत शरीर, दमदार आवाज और एक्शन करने के अंदाज ने दर्शकों का ध्यान खींचा। फिल्मों में आने से पहले उनकी जिंदगी का एक ऐसा पहलू भी था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभिनय उनका पहला जुनून नहीं था। बचपन और किशोरावस्था में उनका झुकाव क्रिकेट की ओर था और वह इस खेल को लेकर काफी गंभीर थे। लेकिन, किस्मत ने उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया।

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सुनील शेट्टी का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मुल्की में हुआ था। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया और यहीं उन्होंने पढ़ाई पूरी की। उनका बचपन साधारण माहौल में बीता। उस दौर में क्रिकेट भारत में युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय था। उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे-धीरे इसे गंभीरता से लेने लगे। यही वह समय था, जब उन्होंने अपने शरीर को मजबूत बनाने पर भी ध्यान देना शुरू किया।

सुनील ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह करीब 14 साल के थे, तब उन्होंने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स को देखा। वह रिचर्ड्स के मजबूत हाथ और कंधे देखकर काफी प्रभावित भी हुए। उन्होंने पूछा कि ऐसे मजबूत कंधे और शरीर कैसे बनाए जा सकते हैं। उन्हें जवाब मिला कि इसके लिए वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसके बाद सुनील ने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी। उस समय शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि शरीर को मजबूत बनाने की यही आदत आगे चलकर उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी।

सुनील ने बताया कि उन्होंने मुंबई के अंडर-16 क्रिकेट सेटअप में भी खेला था। इस दौरान वह रवि शास्त्री के नेतृत्व में खेले थे। क्रिकेट को लेकर उनका सपना आगे बढ़ रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें लगा कि टीम में जगह बनाने के रास्ते में काफी मुश्किलें हैं। सुनील का मानना था कि केवल खेल के दम पर आगे बढ़ना उनके लिए आसान नहीं था। इसी वजह से उन्होंने क्रिकेट की जगह मार्शल आर्ट्स और फिटनेस की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू किया।

मार्शल आर्ट्स ने उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उनका शरीर मजबूत हुआ और आत्मविश्वास भी बढ़ा। इसी दौरान उनका झुकाव बिजनेस की तरफ भी हुआ। हालांकि, उनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। फिल्मों में काम करने का मौका मिला और 1992 में फिल्म 'बलवान' से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म में उनका मजबूत शरीर और एक्शन अंदाज लोगों को पसंद आया। इसके बाद उन्होंने 'वक्त हमारा है', 'मोहरा', 'दिलवाले', 'अंत', 'कृष्णा' और 'गोपी किशन' जैसी फिल्मों में काम किया।

सुनील शेट्टी ने अपने करियर में सिर्फ एक्शन फिल्मों तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने कॉमेडी, रोमांस और गंभीर भूमिकाओं में भी काम किया। 'हेरा फेरी' में श्याम का किरदार उनके करियर के सबसे यादगार किरदारों में शामिल हुआ। अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ उनकी तिकड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके अलावा 'धड़कन', 'मैं हूं ना' और 'फिर हेरा फेरी' जैसी फिल्मों ने भी उनके करियर को नई ऊचाइयां दी। समय के साथ उन्होंने फिल्मों के अलावा बिजनेस में भी अपनी पहचान बनाई।

अभिनय के क्षेत्र में उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें फिल्म 'धड़कन' में अभिनय के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला। वह लंबे समय से बॉलीवुड में सक्रिय हैं और अलग-अलग तरह की फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें हाल ही में रिलीज हुई 'वेलकम टू द जंगल' में देखा गया था।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम