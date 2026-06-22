सनी देओल ने 'घायल' के 36 साल पूरे होने पर अपने पिता धर्मेंद्र को याद किया

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने सोमवार को अपनी फिल्म 'घायल' की रिलीज के 36 साल पूरे होने पर अपने दिवंगत पिता और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया।

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एक आभार व्यक्त करते हुए सनी ने कहा कि धर्मेंद्र के उन पर विश्वास और राजकुमार संतोषी के लेखन ने 'घायल' को जीवंत कर दिया।

उन्होंने फिल्म को इतना प्यार देने के लिए दर्शकों का आभार भी व्यक्त किया।

अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर 'घायल' के कुछ यादगार दृश्यों का एक वीडियो मोंटाज साझा करते हुए सनी ने कैप्शन में लिखा, "पापा के विश्वास और राज के लेखन ने 'घायल' को संभव बनाया। आपके प्यार ने इसे अमर बना दिया।" इसके बाद उन्होंने एक दिल और हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया।

यह उल्लेखनीय है कि जब कई निर्माताओं ने फिल्म में अपना योगदान देने से इनकार कर दिया, तो धर्मेंद्र ने खुद फिल्म का निर्माण करने का फैसला किया।

सनी पर उनका भरोसा रंग लाया और 'घायल' सनी के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई।

दुर्भाग्यवश, धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को 89 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया।

इस बीच, फिल्म की मुख्य अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री ने सोमवार को 'घायल' के 36 साल पूरे होने पर अपने गीत 'माहिया तेरी कसम' को नए अंदाज में प्रस्तुत किया।

दिग्गज अभिनेत्री को इस वीडियो में अपने मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए देखा गया। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, “आज 'घायल' की 36वीं वर्षगांठ है - एक ऐसी फिल्म जो हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगी। तीन दशकों बाद भारतीय सिनेमा से दोबारा जुड़ते हुए, इस फिल्म के इस खूबसूरत रोमांटिक गाने को फिर से देखना विशेष रूप से सार्थक लगता है।”

उन्होंने आगे कहा, “सनी देओल और मैंने साथ में कई अविस्मरणीय फिल्में की हैं, और 'डकैत' और 'घायल' ने दर्शकों को यादगार रोमांटिक गीत दिए हैं। यह रीक्रिएशन उन अनमोल यादों और वर्षों से आप सभी द्वारा दिखाए गए प्यार का जश्न है।”

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी 'घायल' में राज बब्बर और अमरीश पुरी ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, साथ ही मौसमी चटर्जी, अन्नू कपूर, ओम पुरी, शरत सक्सेना और सुदेश बेरी ने सहायक भूमिकाएं निभाईं।

--आईएएनएस

एमएस/