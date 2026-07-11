सौम्या टंडन ने शेयर की बचपन की अनदेखी यादें, रिस्टोर करवाई फैमिली फोटो एल्बम

मुंबई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री सौम्या टंडन ने सोशल मीडिया पर अपनी बचपन की अनदेखी तस्वीरें साझा कर पुरानी यादों को ताजा किया है। उन्होंने अपनी पुरानी फैमिली फोटो एल्बम की रिस्टोर की गई तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कीं, जिनमें उनके माता-पिता भी नजर आ रहे हैं।

Read More

सौम्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कई तस्वीरों का कैरोसेल पोस्ट करते हुए लिखा, "मेरे बचपन के कुछ पन्ने। मेरी पुरानी फोटो एल्बम की तस्वीरों को फिर से रिस्टोर किया गया है। पुरानी यादों को फिर से जिंदा और ताजा बनाने के लिए धन्यवाद।"

शेयर की गई पहली तस्वीर में नन्हीं सौम्या पारंपरिक परिधान में नजर आ रही हैं। उन्होंने काला दुपट्टा ओढ़ रखा है और माथे पर पारंपरिक आभूषण व चेहरे पर सजावटी मेकअप किया हुआ है। एक अन्य तस्वीर में वह पीले रंग की फ्रॉक और मैचिंग कैप पहने बेहद प्यारी लग रही हैं।

एक तस्वीर में सौम्या बाल वधू के रूप में लाल पारंपरिक परिधान में दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरी फोटो में वह अपने माता-पिता के साथ किसी पारिवारिक समारोह में पोज देती नजर आ रही हैं। उन्होंने अपनी मां की भी एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह घर के बाहर पारंपरिक रंगोली बनाती दिखाई दे रही हैं। वहीं एक भावुक कर देने वाली तस्वीर में उनके बुजुर्ग माता-पिता साथ नजर आ रहे हैं।

अगर बात करें सौम्या टंडन के करियर की, तो उन्होंने अपने सफर की शुरुआत मॉडल और टीवी होस्ट के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा।

साल 2007 में उन्होंने निर्देशक इम्तियाज अली की सुपरहिट फिल्म 'जब वी मेट' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने करीना कपूर खान की बहन रूप का किरदार निभाया था।

इसके बाद वह 'ऐसा देस है मेरा', 'मेरी आवाज को मिल गई रोशनी', 'कॉमेडी सर्कस के तानसेन' समेत कई टीवी शोज और रियलिटी शोज में नजर आईं। हालांकि, उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता टीवी के चर्चित कॉमेडी शो 'भाबीजी घर पर हैं!' में 'अनीता भाभी' के किरदार से मिली। लगभग पांच साल तक शो का हिस्सा रहने के बाद उन्होंने वर्ष 2020 में इसे अलविदा कह दिया।

हाल ही में सौम्या फिल्म 'धुरंधर' में नजर आईं, जिसमें उन्होंने अक्षय खन्ना की पत्नी की अहम सहायक भूमिका निभाई।

निजी जीवन की बात करें तो सौम्या ने वर्ष 2016 में बैंकर सौरभ देवेंद्र सिंह से शादी की थी। साल 2019 में दोनों ने अपने बेटे मीरान का स्वागत किया।

--आईएएनएस

डीएससी