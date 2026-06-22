समृद्धि महामार्ग पर सफर कर गदगद हुए अनुपम खेर, बोले- 'भारत में दूरियां घट रही हैं और संभावनाएं बढ़ रही हैं'

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर अक्सर सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के बहुचर्चित समृद्धि महामार्ग पर यात्रा करने का अपना अनुभव साझा किया। दरअसल, अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर सड़क पर कार ड्राइव का एक वीडियो पोस्ट किया और इस अनुभव को खास व यादगार बताया।

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अनुपम खेर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ''मैंने शिरडी से नागपुर तक सड़क मार्ग से यात्रा की, और यह सफर बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग पर था। क्या ही शानदार अनुभव था। सड़कें बेहद अच्छी हैं, यात्रा सुगम थी और समय की बचत ने मुझे यह महसूस कराया कि भारत में अब दूरियां कम हो रही हैं और संभावनाएं बढ़ रही हैं।''

अनुपम खेर ने आगे लिखा, ''प्रगति हमेशा बड़े शोर-शराबे के साथ सामने नहीं आती। कई बार विकास का एहसास तब होता है जब कोई व्यक्ति आरामदायक सफर करता है, समय पर अपनी मंजिल तक पहुंचता है और महसूस करता है कि उसके आसपास कितना बदलाव आ चुका है।''

अभिनेता ने कहा, ''मैंने इस सफर का पूरा आनंद लिया। इसने मुझे उम्मीद, गर्व और भविष्य को लेकर उत्साह से भर दिया। देश बदल रहा है, और इस बदलाव को अपनी आंखों से देखना वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव है।''

हालांकि अभिनेता ने एक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा, ''इस पूरे सफर पर बस एक चीज की जरूरत है- रास्ते में खाने-पीने के आउटलेट्स की।''

बता दें कि समृद्धि महामार्ग महाराष्ट्र की सबसे महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 701 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। छह लेन वाले इस आधुनिक राजमार्ग ने दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को काफी कम कर दिया है। जहां पहले यह सफर पूरा करने में कई घंटे लगते थे, वहीं अब यात्री लगभग आठ घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।

--आईएएनएस

पीके/एएस