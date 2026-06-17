सामंथा रुथ प्रभु ने की तमिलनाडु सीएम विजय की तारीफ, कहा- 'वह सिर्फ स्क्रीन हीरो नहीं, उससे कहीं बड़े मकसद के लिए बने हैं'

चेन्नई, 17 जून (आईएएनएस)। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपने पुराने को-स्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इस दौरान उन्होंने विजय की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह सिर्फ स्क्रीन पर हीरो बनने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उनका मकसद और भी बड़ा है।

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सामंथा ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, ''जब मैं आज चेन्नई पहुंची, तो मुझे बेहद खुशी महसूस हुई। मैं हमारे मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थी। मैं हमेशा से महसूस करती रही हूं कि विजय सिर्फ पर्दे पर एक हीरो बनने के लिए नहीं बने थे। उनकी ऊर्जा, उनका व्यक्तित्व और लोगों की उनके प्रति प्रतिक्रिया हमेशा यह दिखाती रही है कि वह इससे कहीं बड़े उद्देश्य के लिए बने हैं।''

सामंथा ने आगे कहा, ''मुझे सबसे ज्यादा बात, जो प्रेरणा देती है, वह है कि पूरी तरह नए एरिया में कदम रखने के लिए हिम्मत। अपनी उस चीज को पीछे छोड़ देना, जिसमें आप पहले से माहिर हैं और ऐसे काम को चुनना जहां जिम्मेदारियां और चुनौतियां बहुत ज्यादा हों। यह इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि आपको विश्वास है कि आप बदलाव ला सकते हैं।''

सामंथा रुथ प्रभु ने कहा, ''हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल आता है, जब उसे अपने निजी सपनों से आगे बढ़कर समाज के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन बहुत कम लोग इस सोच को अपनाते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विजय आने वाले समय में लोगों को चौंका देंगे। यह उनके पद की वजह से नहीं, बल्कि उनके इरादों और काम करने के तरीके की वजह से होगा।''

अपने पोस्ट के आखिर में सामंथा रुथ प्रभु ने विजय को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ''मैं उन्हें शक्ति, समझदारी और अपने रास्ते पर डटे रहने के साहस की शुभकामनाएं देती हूं। हर युवा को यह समझना चाहिए कि जिंदगी सिर्फ शुरुआती सपनों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उससे कहीं बड़ी और व्यापक हो सकती है।''

--आईएएनएस

पीके/एबीएम