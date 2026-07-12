सामंथा की 'मा इंटी बंगारम' ने रचा इतिहास, 100 करोड़ कमाने वाली पहली महिला-प्रधान तेलुगु फिल्म बनी

चेन्नई, 12 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मा इंटी बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि यह दुनियाभर में 100 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली पहली महिला-प्रधान तेलुगु फिल्म बन गई है।

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सामंथा के प्रोडक्शन हाउस ट्रालाला मूविंग पिक्चर्स ने रविवार को इंस्टाग्राम पर यह जानकारी साझा करते हुए फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया। पोस्ट में लिखा गया, "'मा इंटी बंगारम' ने गोल्डन सेंचुरी पूरी कर इतिहास रच दिया है। यह दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली पहली महिला-प्रधान तेलुगु फिल्म बन गई है।"

19 जून को रिलीज हुई इस फैमिली एक्शन-कॉमेडी ड्रामा फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन नंदिनी रेड्डी ने किया है, जबकि इसकी कहानी राज निदिमोरु ने तैयार की है।

फिल्म की रिलीज से पहले चेन्नई में आयोजित प्री-रिलीज कार्यक्रम में सामंथा ने बताया था कि फिल्म के एक्शन दृश्यों के लिए उन्होंने खुद स्टंट किए और इस दौरान उन्हें कई चोटें भी लगीं।

उन्होंने कहा था, "फिल्म में कोई स्लो मोशन, उड़ते हुए या ओवर-द-टॉप एक्शन सीन नहीं हैं। सभी फाइट सीक्वेंस पूरी तरह वास्तविक हैं। मुझे भी कई मुक्के लगे, खून भी बहा, लेकिन मैंने सभी एक्शन सीन खुद किए। शायद यही वजह है कि दर्शकों को फिल्म का एक्शन इतना वास्तविक लग रहा है।"

फिल्म में सामंथा के अलावा दिगंत और गुलशन देवैया भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। श्रीमुखी, गौतमी, आनंद, लक्ष्मी, श्रीनिवास गाविरेड्डी और मंजूषा ने भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं।

सामंथा ने इस साल जनवरी में फिल्म के बारे में कहा था, "'मा इंटी बंगारम' एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसकी ताकत उसकी संवेदनशीलता और साहस दोनों से आती है। इस किरदार को निभाना और निर्माता के रूप में इस फिल्म को आगे बढ़ाना मेरे लिए बेहद संतोषजनक अनुभव रहा है।"

--आईएएनएस

डीएससी