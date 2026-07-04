स्कॉटलैंड की वादियों में खोईं निकिता दत्ता, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें और अनुभव

मुंबई, 4 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री निकिता दत्ता ने “पोस्टकार्ड्स फ्रॉम स्कॉटलैंड” के अपने खूबसूरत अनुभवों की झलकियां साझा की हैं।

Read More

निकिता ने इंस्टाग्राम पर स्कॉटलैंड की खूबसूरती और प्राकृतिक नज़ारों को दिखाने वाली शानदार तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने कई तस्वीरें पोस्ट कीं और उन्हें कैप्शन दिया "स्कॉटलैंड से पोस्टकार्ड्स"। इन तस्वीरों में निकिता दत्ता खूबसूरत नजारों के बीच अलग-अलग पोज देती हुई नजर आ रही हैं।

एक दिन पहले शुक्रवार को उन्होंने स्कॉटलैंड के खूबसूरत ग्रामीण इलाके का एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि कैसे स्कॉटलैंड की यात्रा के दौरान छिपी हुई खूबसूरत जगहों की तलाश में थोड़ा आगे जाने पर वह भेड़ों के झुंड के बीच पहुंच गईं। क्लिप में उन्हें हरे-भरे पहाड़ों और खुले मैदानों में हाइकिंग करते हुए देखा गया। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें पहाड़ियों पर शांति से चरती हुई भेड़ों का एक पूरा झुंड दिखाई दिया।

कैप्शन में उन्होंने लिखा, "स्कॉटलैंड में कुछ अनछुए छिपे हुए खूबसूरत नज़ारों की तलाश में मैं थोड़ी ज़्यादा ही मेहनत कर बैठी और भेड़ों से भरे इस मैदान पर पहुंच गई। 'बनेट स्टेन' नाम की चट्टान भले ही सिर्फ एक फोटो लेने की जगह थी, लेकिन यहां तक कि छोटी सी चढ़ाई सबसे मजेदार थी।"

निकिता को यात्रा करना बहुत पसंद है, वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी छुट्टियों की मजेदार और दिलचस्प झलकियां साझा करती हैं। वह नियमित रूप से अपने फिटनेस रूटीन और आउटडोर एडवेंचर्स के बारे में भी अपडेट देती रहती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने गहन योगा सेशन की एक झलक दिखाई थी।

पेशेवर जीवन की बात करें तो, निकिता दत्ता ने टेलीविजन में अपने करियर की शुरुआत “ड्रीम गर्ल – एक लड़की दीवानी सी” और “एक दूजे के वास्ते” जैसे शो से की।

बाद में, उन्होंने फिल्मों में भी सफलता हासिल की और 'कबीर सिंह', 'द बिग बुल', 'डिब्बुक', 'रॉकेट गैंग' और 'ज्वेल थीफ' जैसी फिल्मों में नज़र आईं। उन्होंने मराठी सिनेमा में फिल्म "घरत गणपत" में भी काम किया है।

--आईएएनएस

ओपी/एएस