संजय दत्त ने न्यूयॉर्क में फादर्स डे पर बेटी त्रिशाला दत्त को दिया खास सरप्राइज

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की बड़ी बेटी त्रिशाला दत्त ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस साल फादर्स डे के सेलिब्रेशन की झलक शेयर की है।

Read More

संजय दत्त की बेटी ने न्यूयॉर्क से अपने पिता के साथ कई तस्वीरें शेयर कीं, जहां उन्होंने साथ में फादर्स डे मनाया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीरें शेयर करते हुए त्रिशाला ने कैप्शन दिया, "फादर्स डे वीकेंड।"

त्रिशाला द्वारा शेयर की गई तस्वीरों की सीरीज में पिता-बेटी की जोड़ी के साथ में अच्छा समय बिताते हुए कुछ अनकहे और प्यारे पल दिखे।

एक तस्वीर में संजय और त्रिशाला धूप वाले दिन बाहर पोज देते हुए दिखे, जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे नजर आए। संजय ने काले रंग की पोल्का-डॉट वाली शर्ट पहनी थी, वहीं त्रिशाला शानदार फ्लोरल ऑफ-शोल्डर आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। तीसरी तस्वीर में दोनों को रात के समय न्यूयॉर्क शहर की स्काईलाइन के बैकग्राउंड में पोज देते हुए दिखाया गया।

त्रिशाला ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर भी एक तस्वीर शेयर की और इसे "फादर्स डे का सबसे बेहतरीन सरप्राइज" बताया।

बता दें कि त्रिशाला, संजय दत्त और उनकी पहली पत्नी एक्ट्रेस-मॉडल ऋचा शर्मा की बेटी हैं। संजय दत्त और ऋचा ने 1987 में शादी की थी और 1988 में त्रिशाला का जन्म हुआ था। ऋचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और बीमारी से जूझने के बाद 1996 में उनका निधन हो गया था।

अपने स्टार पिता के उलट, त्रिशाला ने सोच-समझकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूरी बनाए रखी है और न्यूयॉर्क में रहती हैं।

पिछले कुछ सालों में उन्होंने सोशल मीडिया पर संजय के साथ अपने करीबी रिश्ते की झलकियां अक्सर शेयर की हैं। त्रिशाला के संजय की पत्नी मान्यता दत्त के साथ भी अच्छे संबंध हैं। संजय और मान्यता जुड़वां बच्चों, शहरान दत्त और इकरा दत्त के माता-पिता हैं, जिनका जन्म 2010 में हुआ था।

--आईएएनएस

ओपी/पीएम