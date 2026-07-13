संजय दत्त की वजह से फिल्म 'कांटे' में जुड़े थे गाने, आनंद राज आनंद ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। म्यूजिक कंपोजर, गीतकार आनंद राज आनंद ने बताया कि बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने 'कांटे' के म्यूजिक को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और कहा कि शुरू में फिल्म में कोई गाना नहीं था।

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'इंडियन आइडल' के आने वाले एपिसोड के दौरान, होस्ट आदित्य नारायण ने बताया कि आनंद राज आनंद ने फिल्म का मशहूर टाइटल ट्रैक बनाया, लिखा और गाया था, और फिर उनसे इसके यादगार साउंडट्रैक के पीछे के सफर के बारे में पूछा।

यह सब कैसे शुरू हुआ, यह याद करते हुए आनंद राज आनंद ने कहा, "'कांटे' की बहुत कमाल की कहानी है। फिल्म में सारे 45 साल से ऊपर के हीरो थे और कोई हीरोइन भी नहीं थी। इसलिए शुरुआत में फिल्म में गानों की ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। 'रामा रे' गाने की वजह से ही धीरे-धीरे गाने फिल्म का हिस्सा बने। मैंने संजय गुप्ता सर से कहा कि संजय दत्त साहब को सूफी गाने बहुत पसंद हैं, तो एक महफिल रखवा दीजिए।"

उन्होंने आगे खुलासा किया कि जहां फिल्म निर्माता संजय गुप्ता को इस बात का यकीन नहीं था कि गाने फिल्म में फिट बैठेंगे या नहीं, वहीं संजय दत्त को पूरा विश्वास था कि वे फिल्म में जगह पाने के लायक हैं।

उन्होंने बताया, "मैंने सबसे पहले उन्हें 'इश्क समुंदर' सुनाया। फिर 'माही वे' सुनाया। संजय गुप्ता बोले ये गाने फिल्म में फिट कैसे होंगे, लेकिन दत्त साहब बोले, 'कर लेंगे यार, गाने अच्छे लग रहे हैं।' उसके बाद संजय गुप्ता ने मुझसे कहा कि फिल्म के लिए एक थीम सॉन्ग भी होना चाहिए, जैसे जेम्स बॉन्ड या मिशन: इम्पॉसिबल का थीम होता है।"

फिल्म के आइकॉनिक टाइटल ट्रैक के बारे में बात करते हुए, आनंद राज आनंद ने शेयर किया, "उन्होंने बस इतना बताया कि कैरेक्टर कॉलर खड़े करके, सिगरेट पीते हुए, गुफा में बैठकर रॉबरी का प्लान बना रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, कलम उठाया और सोचा कि मुखड़ा तो आपने ही दे दिया है 'कॉलर को थोड़ा सा ऊपर...' बस वहीं से शुरू हुई। उस गाने को पूरा करने में मुझे एक हफ्ता लगा और वही 'कांटे' के टाइटल ट्रैक की शुरुआत थी।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस