रश्मिका मंदाना ने अपनी पेट डॉग 'ऑरा' के साथ खुशी के कुछ पल साझा किए

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपने प्यारे पेट डॉग ऑरा के साथ खुशी के कुछ पल अपने प्रशंसकों से साझा किए।

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सोमवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर, 'पुष्पा' अभिनेत्री ने अपने चार पैरों वाले दोस्त के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए।

पोस्ट के पहले वीडियो में, रश्मिका अपने पेट डॉग पर खूब प्यार बरसाती नजर आ रही हैं।

इसके बाद 'एनिमल' अभिनेत्री की कुछ सेल्फी और कच्चे आम के टुकड़ों की कुछ लजीज तस्वीरें भी साझा की गईं, जिनका रश्मिका ने आनंद लिया।

एक तस्वीर में ऑरा रश्मिका के बगल में शांति से बैठी हुई है और प्यार से उन्हें देख रही है।

आखिरी वीडियो क्लिप में, 'द गर्लफ्रेंड' की अभिनेत्री रश्मिका को एक गहरी नजर से देखते हुए देखा गया, "ये सभी लड़कियां एक जैसी दिखती हैं: लंबे बाल, बड़ी आंखें, लंबी नाक।"

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "बस मैं, मेरी प्यारी ऑरा, कच्चे आम और खुशी के छोटे-छोटे पल।"

जो लोग नहीं जानते, रश्मिका एक प्यारी कॉकर स्पैनियल, ऑरा की मालकिन हैं।

काम के मोर्चे पर, रश्मिका अगली बार रवींद्र पुल्ले की फिल्म 'मैसा' में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।

18 जून को, फिल्म निर्माता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बताया कि फिल्म के एक गाने की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

उन्होंने गाने के सेट की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "मैसा गाने की शूटिंग पूरी हो गई है।" रश्मिका पर फिल्माए गए इस गाने को ब्रिंदा ने कोरियोग्राफ किया है।

इससे पहले, मई में रश्मिका ने खुलासा किया था कि उन्होंने केरल में ड्रामा का एक लंबा शेड्यूल पूरा कर लिया है।

अपने इंस्टाग्राम पर रश्मिका ने यूनिट की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, "दोस्तों, एक छोटी सी खुशखबरी है कि हमने केरल में 'मैसा' का एक लंबा शेड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है!!"

उन्होंने आगे लिखा, "और ये कुछ प्यारे लोग थे जिन्होंने इतनी मेहनत की और इसे संभव बनाया। आप सभी का धन्यवाद और जल्द ही सेट पर फिर मिलेंगे।"

--आईएएनएस

एमएस/