रश्मिका मंदाना के समर्पण पर फिदा हुईं बृंदा मास्टर, 'मायसा' के सेट से शेयर किया इमोशनल नोट

मुंबई, 18 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने अपने बेहतरीन अभिनय के दम पर हर किसी के दिल में खास जगह बनाई है। अभिनेत्री अपने हर किरदार को पर्दे पर जीवंत करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं, जिसे देख मशहूर कोरियोग्राफर बृंदा मास्टर भी खुद को उनकी तारीफ करने से नहीं रोक पाईं।

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शनिवार को इंस्टाग्राम के जरिए बृंदा मास्टर ने रश्मिका मंदाना की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने रश्मिका की आगामी फिल्म 'मायसा' का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "मुझे बहुत खुशी है कि फिल्म 'मायसा' में रश्मिका मंदाना के साथ काम करने का मौका मिला। रिहर्सल से लेकर शूटिंग तक इस गाने के लिए आपने जितनी मेहनत और तैयारी की है, वह सच में काबिल-ए-तारीफ है। आपकी लगन और मेहनत आपकी सफलता की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इंडस्ट्री में इतने साल रहने के बाद मैं यह कह सकती हूं कि मैंने बहुत कम ऐसी अभिनेत्रियां देखी हैं, जिनमें इतनी मेहनत, अनुशासन और समर्पण हो।"

उन्होंने रश्मिका की तारीफ करते हुए लिखा, "मैं आपको जब भी कोई सुधार बताता हूं, आप उसे हमेशा मुस्कुराकर स्वीकार करती हैं और तुरंत उस पर काम शुरू कर देती हैं। यहां तक कि दर्द में होने के बावजूद आपका ध्यान कभी नहीं हटता और आप और भी ज्यादा मेहनत करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक इस फिल्म के लिए आपकी मेहनत को जरूर महसूस करेंगे। 'मायसा' की रिलीज का इंतजार है और दुनिया को पर्दे पर आपके बनाए जादू को देखने का इंतजार है।"

रविंद्र पुल्ले द्वारा निर्देशित फिल्म 'मायसा' को अजय और अनिल सैय्यापुरेड्डी अपने बैनर अनफॉर्मूला फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस कर रहे हैं।

इस बार रश्मिका का किरदार उनके पिछले किरदारों से काफी अलग और चुनौतीपूर्ण देखने को मिलेगा। फिल्म में वे गोंड जनजाति की महिला का किरदार निभा रही हैं। केरल की खूबसूरत लोकेशन्स पर इस फिल्म के कई अहम सीन फिल्माए गए हैं। 'मायसा' हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी। फिलहाल, फिल्म की रिलीज तारीख सामने नहीं आई है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म को साल के आखिरी तक रिलीज कर दिया जाएगा।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी