रणबीर कपूर की दरियादिली के मुरीद हुए अभिनेता जाहिद खान, बताया काम करने का अनुभव

मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता जाहिद खान ने रणबीर कपूर के साथ काम करने का अपना अनुभव शेयर किया है। जाहिद, नितेश तिवारी की बहुप्रतीक्षित पौराणिक फिल्म 'रामायण' में अंगद की भूमिका निभाते नजर आएंगे।

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आईएएनएस के साथ विशेष बातचीत में जाहिद ने बताया कि फिल्म के सेट पर रणबीर कपूर की दरियादिली ने उन पर गहरी छाप छोड़ी।

उन्होंने कहा, "उन्हें काम करते देखना अपने आप में एक सीखने जैसा अनुभव था। एक सीन के दौरान कैमरा किसी दूसरे अभिनेता पर फोकस था और रणबीर सर कैमरे के पीछे खड़े होकर उन्हें संकेत दे रहे थे, ताकि उनकी परफॉरमेंस और बेहतर हो सके। उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वे चाहते थे कि सीन और बेहतर बने। उनकी यही दरियादिली ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इससे मुझे उन दिनों की याद आ गई, जब दोस्त ऑडिशन के दौरान एक-दूसरे की मदद किया करते थे।"

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें रणबीर कपूर के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा, "ज्यादा नहीं। हमने साथ में कुछ सीन किए। मैं ज्यादातर उन्हें देखकर और उनसे सीखकर ही आगे बढ़ा।"

अभिनेता ने यह भी स्वीकार किया कि अजमल कसाब का किरदार निभाने के बाद उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उन्हें एक जैसी भूमिकाओं तक ही सीमित न कर दिया जाए। हालांकि, 'रामायण' में अंगद का किरदार मिलने से उनकी यह चिंता काफी हद तक दूर हो गई

उन्होंने कहा, "हां, मैं निश्चित रूप से चिंतित था। यही एक वजह थी कि शुरुआत में मैंने यह भूमिका स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखाई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि 'भारत भाग्य विधाता' के बाद मुझे 'रामायण' में काम करने का मौका मिला। मुझे सिर्फ खलनायक या आतंकवादी जैसे किरदार नहीं दिए गए, बल्कि अंगद जैसा बिल्कुल अलग किरदार निभाने का अवसर भी मिला। इससे मुझे भरोसा मिला कि अगर प्रशिक्षित कलाकारों को मौका दिया जाए, तो वे किसी भी तरह का किरदार निभा सकते हैं।"

अंगद की भूमिका की तैयारी के बारे में बात करते हुए जाहिद ने बताया कि यह बदलाव उनके लिए अपेक्षाकृत आसान रहा, क्योंकि 'भारत भाग्य विधाता', जिसमें उन्होंने अजमल कसाब की भूमिका निभाई थी, की शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी थी।

उन्होंने कहा, "सौभाग्य से 'भारत भाग्य विधाता' की शूटिंग खत्म हो चुकी थी। उसके बाद ही मैंने 'रामायण' पर काम शुरू किया। इससे एक किरदार से दूसरे किरदार में जाना आसान हो गया। अंगद के लिए हमने शारीरिक प्रशिक्षण लिया। हमने अपनी चाल-ढाल, बॉडी लैंग्वेज और किरदार की शारीरिक बनावट तथा व्यक्तित्व को समझने पर काम किया। हर भूमिका नई तैयारी की मांग करती है। एक किरदार पूरा होने के बाद आप अगले किरदार की दुनिया में प्रवेश करते हैं।"

हाल ही में अजमल कसाब जैसा नकारात्मक किरदार निभाने वाले जाहिद खान अब 'रामायण' में बाली के पुत्र और साहसी वानर राजकुमार अंगद के रूप में बिल्कुल अलग अंदाज में दर्शकों के सामने आने के लिए तैयार हैं।

--आईएएनएस

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