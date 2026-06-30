राम कपूर ने कहा, 'गलती से' की गई चीटिंग ऐसी बात नहीं जिससे रिश्ता खत्म हो जाए; आकांक्षा चमोला ने असहमति जताई

मुंबई, 30 जून (आईएएनएस): अभिनेता राम कपूर के यह कहने के बाद कि शादी में बेवफाई हमेशा रिश्ता खत्म करने की वजह नहीं होती, खासकर अगर वह गलती से हुई हो और साथी रिश्ते को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो, 'लॉक अप सीज़न 2' में रिश्तों और बेवफाई को लेकर तीखी बहस छिड़ गई।

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अभिनेता राम कपूर के "समय हर घाव भर देता है" वाले नजरिए को सह-प्रतियोगी आकांक्षा चमोला ने सख्ती से चुनौती दी।

भरोसे और रिश्तों पर हुई चर्चा के दौरान राम कपूर ने कहा कि लंबे वैवाहिक जीवन में कई उतार-चढ़ाव आते हैं और किसी एक गलती की वजह से रिश्ता खत्म करने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए।

राम ने कहा, "अगर आप अपने जीवनसाथी से सच में प्यार करते हैं, तो कोई भी बात रिश्ता तोड़ने की वजह नहीं बननी चाहिए। शादी आसान नहीं होती, यह एक लंबा सफर है। हर दिन आपको अपने रिश्ते पर मेहनत करनी पड़ती है। इसमें अच्छे और बुरे दौर आते हैं, मजबूत और कमजोर चरण आते हैं। अगर किसी बुरे दौर में गलती से कुछ हो जाए और आप अपने साथी या अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते, तो समय हर घाव भर देता है और ऐसी कोई बात नहीं होती जो रिश्ता खत्म करने की वजह बन जाए।"

राम की बात शांतिपूर्वक सुन रहीं आकांक्षा चमोला ने उनकी सोच से स्पष्ट असहमति जताई। उनका कहना था कि बेवफाई गलती से नहीं हो सकती।

उन्होंने जवाब दिया, "लेकिन सर, यह गलती से नहीं होता।" इस पर राम ने कहा कि कभी-कभी लोगों से सचमुच गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने कहा, "कभी-कभी यह गलती से हो जाता है।"

हालांकि आकांक्षा अपने रुख पर कायम रहीं। उन्होंने कहा, "यह गलती नहीं है। आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह एक पूरी प्रक्रिया है। आपको सामने वाले के कपड़े उतारने होते हैं, अपने कपड़े उतारने होते हैं और फिर यह सब होता है। इसे आप गलती नहीं कह सकते। यह ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गलती से चाकू मार दिया।"

पूरी बातचीत के दौरान सुनीता आहूजा चुपचाप दोनों की बातें सुनती नजर आईं।

इन दिनों 'लॉक अप सीजन 2' अपने प्रतियोगियों और शो में उनके सफर को लेकर लगातार सुर्खियों में है। इस शो को रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट कर रहे हैं।

राम कपूर भारतीय टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने 'कसम से', 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे कई चर्चित धारावाहिकों में काम किया है। इसके अलावा वह 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर', 'हमशकल्स' और 'मेरे डैड की मारुति' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं।

वहीं आकांक्षा चमोला, जो अभिनेता गौरव खन्ना की पत्नी होने के साथ-साथ कई टीवी धारावाहिकों का हिस्सा रह चुकी हैं, हाल ही में उस समय चर्चा में आई थीं जब उन्होंने खुलासा किया था कि वह और उनके पति गौरव अलग होने पर विचार कर चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि दोनों पिछले एक साल से अलग-अलग रह रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएम