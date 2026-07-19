'राख' एक्ट्रेस नैना सरीन ने बताई इंडस्ट्री की हकीकत, सोशल मीडिया फॉलोअर्स नहीं, टैलेंट से होनी चाहिए पहचान

मुंबई, 19 जुलाई (आईएएनएस)। फिल्म और मनोरंजन की दुनिया में आज किसी कलाकार की पहचान सिर्फ उसकी एक्टिंग से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता से भी जुड़ने लगी है। इसी मुद्दे पर अब वेब सीरीज 'राख' की एक्ट्रेस नैना सरीन ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी कलाकार की असली पहचान उसके फॉलोअर्स या सोशल मीडिया इमेज से नहीं, बल्कि उसके टैलेंट और मेहनत से होनी चाहिए।

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नैना सरीन ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, ''मैंने इंडस्ट्री में काम करते हुए कई चीजें सीखी हैं। हालांकि एक बात पर मेरा विश्वास हमेशा मजबूत रहा है कि टैलेंट ही किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान है। सोशल मीडिया पोस्ट, फॉलोअर्स की संख्या या पब्लिक इमेज किसी कलाकार की क्षमता को तय नहीं कर सकती।''

नैना सरीन ने कहा, ''आज के दौर में कई बार कलाकारों को उनकी ऑनलाइन लोकप्रियता के आधार पर भी प्रोजेक्ट मिलते हैं। कई बार मुझे लगता है कि अगर मेरे सोशल मीडिया फॉलोअर्स ज्यादा होते तो शायद मुझे कुछ और मौके मिल सकते थे, लेकिन मुझे ऐसे कई फिल्ममेकर्स मिले हैं, जो अभी कलाकारों को सिर्फ उनकी काबिलियत और मेहनत देखकर चुनते हैं।''

उन्होंने कहा, ''ऐसे लोगों से मुझे उम्मीद मिलती है कि आने वाले समय में असली प्रतिभा को हमेशा महत्व मिलेगा। मैंने अपने करियर में कई ऑडिशन दिए, एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की है। मुझे जो भी काम मिला है, वह मेरी मेहनत और समर्पण की वजह से मिला है।''

नैना ने कहा, ''एक कलाकार को धैर्य रखना चाहिए और अपने काम पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर किसी कलाकार में सच में प्रतिभा है तो उसे पहचान जरूर मिलेगी। भले ही इसमें समय लग सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती।''

'राख' की बात करें तो यह एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर सीरीज है, जिसमें नैना सरीन के साथ अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर जैसे कलाकार भी नजर आए हैं। आठ एपिसोड वाली इस सीरीज का प्रीमियर 12 जून को दुनियाभर में हुआ था।

--आईएएनएस

पीके/वीसी