राकेश बेदी ने 'धुरंधर' के पिंडा के साथ जिम में जमकर पसीना बहाया

मुंबई, 22 जून (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी ने अपने सह-कलाकार उदयबीर संधू और बहुचर्चित 'धुरंधर' फिल्म के पिंडा से दोबारा मुलाकात की।

Read More

राकेश बेदी ने सोमवार को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपने 'धुरंधर' के सह-कलाकार उदयबीर संधू के साथ जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं।

युवा अभिनेता से दोबारा मिलने की खुशी जाहिर करते हुए राकेश बेदी वीडियो में कहते सुनाई दिए, "हाय दोस्तों, और 'हाय, चाय विद राकेश बेदी' में आपका स्वागत है। मैं फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में हूं और हमेशा की तरह जिम में हूं। आप जानते ही हैं कि मैं स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हूं।"

कैमरा उदयबीर की ओर घुमाते हुए उन्होंने कहा, "और मेरे साथ एक और धुरंधर है। हम दोनों यहां कसरत कर रहे हैं।"

उदयबीर ने बीच में कहा, "सर बहुत फिट दिख रहे हैं और आज उन्होंने जितना वजन उठाया है, हम सब तो उनके सामने फीके पड़ गए हैं।"

अपने चुटीले अंदाज में राकेश बेदी ने जवाब दिया, "मैं वजन नहीं उठा रहा, मैं तो बस अपना दबदबा दिखा रहा हूं।"

मजेदार वीडियो का अंत उदयबीर के दिग्गज अभिनेता को "लव यू सर, लव यू" कहने के साथ हुआ।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "हैदराबाद में जिम का आनंद ले रहा हूं।"

राकेश बेदी का सोशल मीडिया फीड ऐसे ही मजेदार पलों से भरा पड़ा है।

मई में, राकेश बेदी ने पंजाबी गायक सुखबीर के साथ अपने मशहूर गाने 'बच्चा है तू मेरा' की एक झलक साझा की थी।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "सभी का स्वागत है 'हैलो चाय विद राकेश बेदी' में। मैं एक फेस्टिवल के लिए गोवा में हूं। कल मेरा यहां एक स्पीकर सेशन है, लेकिन मुझे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं। वह दिल से बहुत अच्छा गाते हैं, और वह कोई और नहीं बल्कि सुखबीर हैं।"

इसके बाद, उन्होंने सुखबीर को फ्रेम में लाया, जो गा रहा था, “दिल देना, दिल लेना, ऐ सौदा खरा खरा…है सौदा खरा खरा..."। उन्होंने आगे राकेश बेदी का प्रतिष्ठित धुरंधर संवाद, "अरे बच्चा है तू मेरा" भी जोड़ा।

इस पर राजेश ने कहा, "हां बिल्कुल, मैंने यही बोला है उसको। मैंने कहा इतना अच्छा गाना गाता है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि बच्चा है तू मेरा। धन्यवाद सर। (हां बिल्कुल। मैंने उनसे यही कहा था कि आप इतना अच्छा गाते हैं और इसके पीछे केवल एक ही कारण है कि आप मेरे बेटे हैं)।"

--आईएएनएस

एमएस/