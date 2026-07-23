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राघव जुयाल की 'भाई तेरा स्टार है' में दिखेगा गोविंदा वाली कॉमेडी का रंग, बोले-'लोग खुलकर हंस सकें यही कोशिश है'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 23, 2026, 08:20 AM
राघव जुयाल की 'भाई तेरा स्टार है' में दिखेगा गोविंदा वाली कॉमेडी का रंग, बोले-'लोग खुलकर हंस सकें यही कोशिश है'

मुंबई, 23 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता और डांसर राघव जुयाल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म के जरिए राघव दर्शकों को एक बार फिर पुराने दौर की कॉमेडी का अनुभव देना चाहते हैं। आईएएनएस से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि आज के समय में जब दर्शक कई तरह के तनाव से गुजर रहे हैं, ऐसे में उन्हें ऐसी फिल्मों की जरूरत है, जिन्हें देखकर वे कुछ समय के लिए अपनी परेशानियां भूल जाएं और सिर्फ हंसने का आनंद ले सकें।

आईएएनएस से बात करते हुए राघव जुयाल ने कहा, 'भाई तेरा स्टार है' के जरिए मेरा मकसद उस तरह की कॉमेडी को वापस लाना है, जो कभी अभिनेता गोविंदा की फिल्मों की पहचान हुआ करती थी। उनकी फिल्मों में एक अलग तरह की मासूमियत, सहजता और मनोरंजन होता था, जिसे हर उम्र के दर्शक पसंद करते थे। मैं ऐसी ही हंसी और मनोरंजन को दोबारा दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। यह फिल्म परिवारों के साथ देखने वाली ऐसी कहानी है, जिसमें छोटे शहरों के दर्शक भी खुद को जोड़ पाएंगे।"

फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए राघव ने बताया, ''मैं अजय सिंह के किरदार को लेकर काफी उत्साहित हूं। वह खुद को बहुत बड़ा और टैलेंटेड अभिनेता समझता है। उसे लगता है कि वह एक दिन बहुत बड़ा सुपरस्टार बनेगा, लेकिन वास्तव में वह बहुत खराब एक्टिंग करता है। अपनी खराब परफॉर्मेंस के जरिए खुद को साबित करने की कोशिश में वह कई परेशानियों में फंस जाता है। वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, जहां उसे एक ताकतवर डॉन के पैसे वापस करने पड़ते हैं। पूरी फिल्म में कई मजेदार पल दिखाई देंगे।''

राघव ने आगे कहा, ''फिल्म में एक ऐसा मनोरंजन देने की कोशिश की गई है, जिसे हर वर्ग के लोग पसंद कर सकें। मैं चाहता था कि इस फिल्म के जरिए गोविंदा की फिल्मों जैसी कॉमेडी वापस आए। ऐसी फिल्म जिसे मेरे माता-पिता भी पसंद करें और छोटे शहरों के लड़के-लड़कियां भी उससे जुड़ सकें। एक ऐसी कहानी, जिसे देखकर लोग खुलकर हंसें और बिना किसी झिझक के इसका आनंद लें।''

बता दें कि 'भाई तेरा स्टार है' का निर्देशन विवेक बी. अग्रवाल ने किया है। फिल्म में राघव जुयाल के अलावा निहारिका एनएम, संजय कपूर, बरखा सिंह, चंदन रॉय सान्याल, विवान भटेना, निकी अनेजा वालिया और विकल्प मेहता जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

'भाई तेरा स्टार है' 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

पीके/पीएम