'रागिनी 3' में मुख्य भूमिका निभाएंगी तमन्ना भाटिया, लंदन शेड्यूल से मेकर्स ने शेयर की तस्वीरें

मुंबई, 16 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री तमन्ना भाटिया एकता कपूर की लोकप्रिय हॉरर-थ्रिलर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म 'रागिनी 3' में नजर आएंगी। गुरुवार को मेकर्स ने लंदन शेड्यूल की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं।

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बालाजी मोशन पिक्चर्स ने इंस्टाग्राम पर शूटिंग की कुछ दिलचस्प तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के हाथ में एक क्लैपबोर्ड है, जिस पर 'रागिनी 3' लिखा हुआ है। पोस्ट शेयर कर मेकर्स ने लिखा, "हर डेट नाइट की शुरुआत एक मुस्कान से होती है। मिलिए रागिनी से।"

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने फिल्म 'रागिनी-3' की शूटिंग लंदन से शुरू कर दी है। फिल्म में तमन्ना भाटिया के साथ जुनैद खान मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस बार मेकर्स ने फिल्म को हॉरर जॉनर से बदलकर एक फ्रेश सुपरनैचुरल थ्रिलर बनाने का फैसला किया है।

बालाजी मोशन पिक्चर्स की फिल्म 'रागिनी 3' एक रोमांचक नए अध्याय में ले जाएगी। हालांकि, फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और कहानी की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मेकर्स की तरफ से कुछ घोषणा देखने को मिलेगी।

फिल्म 'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2011 से हुई थी, जो अलौकिक घटनाओं पर आधारित थी। यह फ्रेंचाइजी अपनी सस्पेंस, हॉरर और बोल्डनेस के मिश्रण के लिए जानी जाती है।

पवन कृपलानी द्वारा निर्देशित हॉरर-थ्रिलर फिल्म का निर्माण बालाजी टेलीफिल्म्स (एकता कपूर और शोभा कपूर) द्वारा किया गया था। फिल्म में राजकुमार राव और कैनाज मोतीवाला मुख्य भूमिकाओं में थे। यह आंशिक रूप से दिल्ली की एक वास्तविक घटना और 'पैरानॉर्मल एक्टिविटी' से प्रेरित थी।

2014 में 'रागिनी एमएमएस 2' रिलीज हुई थी। यह फिल्म 'रागिनी एमएमएस' की अगली कड़ी थी और इसमें सनी लियोन मुख्य भूमिका में थीं। इसके अलावा, एएलटी बालाजी पर 2017 में 'रागिनी एमएमएस: रिटर्न्स' नामक हॉरर वेब सीरीज रिलीज की गई थी और 2019 में दूसरा सीजन रिलीज किया गया था, जिसमें हॉरर और थ्रिलर का तड़का लगाया गया था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम