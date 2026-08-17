पुलकित सम्राट को हुआ मलेरिया, बीमारी ने घटाई 2.5 किलो मांसपेशियां, बोले- 'फिर से फिटनेस हासिल करूंगा'

मुंबई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता पुलकित सम्राट अपनी फिटनेस को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन इस समय वह मलेरिया से जूझ रहे हैं। इस बीमारी का असर उनकी सेहत और फिटनेस पर भी पड़ा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि मलेरिया की वजह से उनके शरीर की करीब 2.5 किलो मांसपेशियां कम हो गई हैं और उनकी काफी ताकत भी चली गई है। हालांकि, अभिनेता ने कहा कि वह दोबारा अपनी पुरानी फिटनेस हासिल कर लेंगे।

पुलकित ने सोमवार को इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक सेल्फी पोस्ट की, जिसमें उनका चेहरा देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बीमारी से उबरने के दौर में हैं। इस पोस्ट के साथ पुलकित ने बताया कि मलेरिया ने उनके शरीर पर उम्मीद से कहीं ज्यादा असर डाला।

पुलकित ने कैप्शन में लिखा, ''मलेरिया की वजह से मेरे शरीर से 2.5 किलो मसल्स कम हो गईं और काफी ताकत भी चली गई। लेकिन मैं अपने शरीर को जानता हूं और पहले भी इसी तरह की फिटनेस बना चुका हूं। इसलिए मैं फिर से अपनी पुरानी ताकत और शरीर को हासिल कर लूंगा।''

पुलकित के अभिनय सफर की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम किया है। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 'फुकरे' से मिली, जिसमें उन्होंने हनी का किरदार निभाया था। फिल्म में उनकी कॉमेडी और दोस्तों के बीच नजर आने वाला उनका अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके बाद वह 'फुकरे रिटर्न्स' में भी हनी के किरदार में नजर आए और इस फिल्म ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया।

पुलकित ने 'बिट्टू बॉस' में भी काम किया, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह 'ओ तेरी', 'डॉली की डोली', 'पागलपंती', 'वीरे की वेडिंग' और 'सनम रे' जैसी फिल्मों का हिस्सा बने। 'सनम रे' में उनके साथ यामी गौतम और उर्वशी रौतेला नजर आई थीं। पुलकित ने इसके बाद 'जुनूनियत' में भी मुख्य भूमिका निभाई। हाल ही में वह नेटफ्लिक्स सीरीज 'ग्लोरी' में भी नजर आए थे।

--आईएएनएस

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