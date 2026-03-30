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Pawandeep Rajan Bihar Trip : वर्सेटाइल सिंगर पवनदीप राजन ने की 'धुरंधर-2' की तारीफ, कहा- एक्शन पसंद करने वाले जरूर देखें

पवनदीप राजन ने बिहार में संगीत प्रेमियों को दी प्रेरणा, 'धुरंधर-2' की सराहना की
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Dainik Hawk·
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Mar 30, 2026, 02:20 AM
वर्सेटाइल सिंगर पवनदीप राजन ने की 'धुरंधर-2' की तारीफ, कहा- एक्शन पसंद करने वाले जरूर देखें

पटना: 'इंडियन आइडल 12' के विनर और वर्सेटाइल सिंगर पवनदीप राजन लंबे समय बाद बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने संगीत से प्यार करने वाले युवाओं को संदेश दिया।

सिंगर ने फिल्म 'धुरंधर-2' की भी तारीफ की। उनका कहना है कि उन्हें एक्शन फिल्में बहुत पसंद है और वह साउथ की फिल्में भी इसी कारण ज्यादा देखते हैं।

पवनदीप ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 'धुरंधर-2' देख ली है। इस फिल्म में दमदार एक्शन है। पवनदीप ने कहा, "एक्शन मुझे बहुत पसंद है, और यही कारण है कि मैंने धुरंधर देख ली है। फिल्म देखकर बहुत मजा आया, और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि फिल्म बहुत शानदार है और जिन लोगों को एक्शन पसंद है, वो फिल्म जरूर देखें।"

संगीत में करियर बनाने वाले युवाओं को टिप्स देते हुए सिंगर ने कहा कि संगीत में आने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहें और इसके साथ अभ्यास बहुत जरूरी है। मेहनत से ही कुछ पाया जा सकता है।

सिंगर पवनदीप को बिहार का देसी खाना बहुत पसंद है और उन्होंने अपने स्वादानुसार कुछ ऐसी जगह पहले ही ढूंढ ली है, जहां अच्छा बिहारी ऑथेंटिक खाना मिलता है।

सिंगर ने कहा, "बिहार आए हैं तो यहां का खाना तो बनता है। मैं शाकाहारी हूं तो मैंने उसी हिसाब से कुछ जगहों का चुनाव कर लिया है।"

पिछले साल मई में सिंगर का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनके दोनों पैर टूट गए थे। सिंगर को रिकवर होने में पूरे चार महीने लगे थे। सिंगर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया था कि वो रात के समय एयरपोर्ट के लिए निकले थे और रास्ते में एक ट्रक खड़ा था। ड्राइवर की आंख लग गई और कार सीधा ट्रक के अंदर घुस गई। जब आंख खुली तो उन्होंने खुद को अस्पताल में पाया। वह समय मेरे और परिवार के लिए मुश्किलों भरा था।

पवनदीप को इंडियन आइडल से लोकप्रियता मिली थी। उनकी और अरुणिता कांजीलाल की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था। दोनों जब भी स्टेज पर साथ परफॉर्मेंस देने के लिए आते थे, तो जज भी उनके दीवाने हो जाते थे।

--आईएएनएस

 

 

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