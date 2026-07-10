पीएम मोदी ने अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर को शादी की दी शुभकामनाएं, बोनी कपूर ने जताया आभार

मुंबई, 10 जुलाई (आईएएनएस)। फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर ने हाल ही में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है। अंशुला ने 6 जुलाई को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से शादी की। इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोनों को शुभकामनाएं भेजीं। पीएम मोदी ने कपूर परिवार के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नवविवाहित जोड़े के सुखी और खुशहाल जीवन की कामना की।

Read More

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में बोनी कपूर को संबोधित करते हुए अंशुला और रोहन को शादी की बधाई दी। यह पत्र 3 जुलाई को लिखा गया था। पीएम मोदी ने लिखा, ''अंशुला और रोहन अपने जीवन में विश्वास, प्यार और साथ के नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। इस शुभ अवसर पर उन्हें मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।''

उन्होंने आगे लिखा, ''विवाह समारोह में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि दोनों जीवन के सफर में एक-दूसरे का सच्चा साथी बनें, एक-दूसरे की कमियों को स्वीकार करें और एक-दूसरे की खूबियों से आगे बढ़ते रहें।''

प्रधानमंत्री के इस पत्र को बोनी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और उनका आभार जताया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। अंशुला और रोहन की शादी पर अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।''

बता दें कि अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की शादी 6 जुलाई को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में हुई थी। दोनों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की। इस समारोह में परिवार के करीबी लोग और खास मेहमान शामिल हुए। शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर दोनों को शुभकामनाएं दे रहे हैं।

अंशुला और रोहन की प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे यह रिश्ता गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया।

रोहन ठक्कर ने अंशुला को न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में शादी के लिए प्रपोज किया। खास बात यह थी कि उन्होंने प्रपोज करने के लिए रात 1 बजकर 15 मिनट का समय चुना। दरअसल, यही वह समय था जब दोनों ने पहली बार एक-दूसरे से बातचीत शुरू की थी। इस वजह से यह पल दोनों के लिए और भी यादगार बन गया।

--आईएएनएस

पीके/पीएम