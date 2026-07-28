ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नीतू कपूर ने दिखाई बहादुरी, दीपक दत्ता ने सुनाया साहस का किस्सा

मुंबई, 28 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेता दीपक दत्ता ने अभिनेत्री नीतू सिंह के साथ फिल्म दादी की शादी में साथ काम किया। अभिनेता ने आईएएनएस के साथ हालिया बातचीत में बताया कि अभिनेत्री ने ऑपरेश सिंदूर के दौरान आए मुश्किल हालातों में निजी सुरक्षा से ज्यादा पूरी टीम की सुरक्षा को महत्व दिया।

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उन्होंने अभिनेत्री की तारीफ करते हुए कहा कि नीतू कपूर बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ-साथ मजबूत लीडर भी हैं। शूटिंग के दौरान एक बड़े संकट में नीतू कपूर का असली व्यक्तित्व सामने आया।

दीपक ने बताया, "जब हम शिमला में शूटिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान सीमा पर तनाव बढ़ गया था और ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया था। पंजाब के कई इलाकों में पाकिस्तान के ड्रोन हमलों की खबरें सामने आने लगीं थीं और चंड़ीगढ़ एयरपोर्ट अचानक बंद कर दिया गया था। यह बहुत तनावपूर्ण समय था, जब पूरी टीम घबरा गई थी और मुंबई में मौजूद परिवार भी काफी चिंतित थे। हम शूटिंग पूरी तरह रोकने और वापस जाने के बारे में सोचने लगे थे।"

उन्होंने बताया, "टीम ने आपात स्थिति में बाहर निकलने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। फैसला किया गया कि सड़क के रास्ते दिल्ली जाएंगे क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट चालू था और वहां से मुंबई के लिए फ्लाइट ली जा सकती थी।"

दीपक ने बताया कि रणबीर कपूर ने अपनी मां नीतू कपूर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था तक की थी लेकिन अभिनेत्री ने इस प्रस्ताव से साफ इनकार कर कहा था कि वह तभी जाएंगी, जब पूरी टीम को एक साथ सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा।

दीपक ने कहा, "इसी बीच मुंबई से रणबीर कपूर ने नीतू जी को फोन किया। उन्होंने कहा कि वह उनके लिए प्राइवेट जेट की व्यवस्था कर देंगे, ताकि वह तुरंत सुरक्षित वहां से निकल सकें लेकिन नीतू जी ने तुरंत मना करते हुए कहा, 'मैं अकेले नहीं जाऊंगी, सभी लोग मेरे साथ जाएंगे। जब सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, तभी मैं जाऊंगी। इसके अलावा, हम यहां पहाड़ों में सुरक्षित हैं, शायद मुंबई से भी ज्यादा सुरक्षित। इसलिए शूटिंग जारी रखते हैं।'

--आईएएनएस

एनएस/पीएम