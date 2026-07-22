'ऑपरेशन सफेद सागर' में अपने किरदार को दीया मिर्जा ने बताया खास, कहा- एयरफोर्स परिवारों की हिम्मत ने दी प्रेरणा

मुंबई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री दीया मिर्जा जल्द ही एक ऐसी कहानी के साथ आ रही हैं, जो भारतीय वायुसेना के साहस, जज्बे और परिवारों के अनकहे संघर्षों को सामने लाएगी। वह आने वाली वेब सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में कमलप्रीत कौर धनोआ का किरदार निभाती नजर आएंगी। सीरीज के ट्रेलर लॉन्च के दौरान दीया ने अपने किरदार और उससे जुड़ी भावनाओं को लेकर खुलकर बात की।

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उन्होंने बताया कि एयरफोर्स अधिकारियों की पत्नियों की मजबूती, धैर्य और उनके अनकहे बलिदानों ने उन्हें इस भूमिका को निभाने के लिए प्रेरित किया।

दीया मिर्जा ने कहा कि कमलप्रीत कौर धनोआ का किरदार इस कहानी में एक मजबूत आधार की तरह है। वह ऐसी महिला हैं, जो उस समय एयरफोर्स अधिकारियों की पत्नियों का हौसला बनाए रखने का काम करती हैं, जब उनके पति देश की सेवा के लिए मिशन पर होते हैं।

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए दीया मिर्जा ने कहा, ''मेरा किरदार कहानी में एक एंकर की तरह है। वह ऐसी शख्सियत हैं, जिन्होंने महिलाओं को एक साथ रखा और उन्हें एक ताकत के रूप में जोड़ा। जब उनके पति मिशन पर थे, तब उनके लिए और बाकी महिलाओं के लिए उस परिस्थिति को जीना क्या मायने रखता था, यह कहानी का अहम हिस्सा है।''

दीया ने बताया, "एयरफोर्स परिवारों की जिंदगी को समझना आसान नहीं है। जो महिलाएं एयरफोर्स में शादी करके आती हैं, उन्हें भी शुरुआत में यह पूरी तरह नहीं पता होता कि आने वाला जीवन कैसा होगा। भले ही वे कई कहानियां सुनती हैं, लेकिन असली परिस्थितियों का सामना करने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करना मुश्किल होता है।"

दीया मिर्जा ने कहा, "इस किरदार से मुझे निजी जिंदगी में भी काफी सीख मिली। एक पत्नी, महिला और मां के रूप में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एयरफोर्स परिवारों की महिलाएं कितनी मजबूत होती हैं। इस कहानी से जुड़ी सबसे बड़ी सीख यह रही कि एयरफोर्स परिवार की पत्नियां अपने पति को हर दिन मुस्कुराकर विदा करती हैं, भले ही पिछली रात उनके बीच कोई बहस ही क्यों न हुई हो। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, असल जिंदगी में उतनी ही भावनात्मक और चुनौतीपूर्ण है।"

उन्होंने कहा, ''यह एक बहुत मजबूत भावना है। यह सोचकर डर भी लगता है, लेकिन यह उनकी जिंदगी की सच्चाई है। हम शायद कभी पूरी तरह नहीं समझ सकते कि वे किस दौर से गुजरते हैं, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने इस कहानी के जरिए वही कोशिश की है।''

'ऑपरेशन सफेद सागर' भारतीय वायुसेना के 1999 के कारगिल युद्ध मिशन की कहानी पर आधारित है। यह सीरीज वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन की बहादुरी, रणनीति और बलिदान को दिखाएगी, जिसने कारगिल युद्ध में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

--आईएएनएस

पीके/एएस