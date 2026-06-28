नादिगर संगम चुनाव: नासर, विशाल और कार्थी के कार्यकाल विवाद पर मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

चेन्नई, 28 जून (आईएएनएस)। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें अभिनेता नासर, विशाल कृष्णा और कार्थी के दक्षिण भारतीय कलाकार संघ (नादिगर संगम) के क्रमशः अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में उनके तीन वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी पद पर बने रहने को चुनौती देने वाले सिविल मुकदमे को खारिज करने की मांग की गई है। कोर्ट इस मामले में 1 जुलाई तक आदेश सुनाएगा।

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जस्टिस ए.डी. मारिया क्लेटे की बेंच ने एसोसिएशन के सदस्य वी. नांबिराजन की शिकायत को खारिज करने की अर्जी पर दलीलें सुनने के बाद ऑर्डर सुरक्षित रख लिया। वी. नांबिराजन ने 19 मार्च, 2025 को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पदाधिकारियों के अपने पदों पर बने रहने की कानूनी मान्यता पर सवाल उठाया है।

सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अगर कोर्ट 8 सितंबर 2024 को नादिगर संगम की 68वीं सालाना आम बैठक (एजीएम) में पास किए गए प्रस्ताव को अमान्य भी घोषित कर दे, तो भी यह साफ नहीं है कि शिकायत करने वाले को क्या फायदा होगा, खासकर तब जब तमिलनाडु सरकार ने बाद में पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाने का सरकारी आदेश जारी किया था।

नदिगर संगम की तरफ से पेश वकील कृष्ण रवींद्रन ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता ने केवल एसोसिएशन की एजीएम (वार्षिक आम बैठक) में पास हुए प्रस्ताव को ही चुनौती दी है। उन्होंने तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1975 की धारा 54 के तहत 14 अक्टूबर 2025 को जारी सरकारी आदेश को चुनौती नहीं दी है।

सरकारी आदेश ने 21 मार्च 2022 को चुने गए पदाधिकारियों का कार्यकाल 19 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया।

अपने मुकदमे में नंबिराजन ने तर्क दिया कि एसोसिएशन के नियमों के अनुसार हर तीन साल में चुनाव जरूरी हैं और मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल मार्च 2025 में खत्म होने के बाद नए चुनाव होने चाहिए थे। इसके बजाय उन्होंने आरोप लगाया कि वे 2024 की एजीएम में पास हुए प्रस्ताव के आधार पर पद पर बने रहे।

नादिगर संगम ने कहा कि सदस्य एस.आर. सेकर ने 68वीं एजीएम में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें तीन साल का एक्सटेंशन मांगा गया था, ताकि मौजूदा लीडरशिप एसोसिएशन के लंबे समय से इंतजार किए जा रहे कन्वेंशन सेंटर का कंस्ट्रक्शन पूरा कर सके, जिसे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया है।

23 अगस्त, 2024 को पेश किए गए इस प्रस्ताव को 311 सदस्यों का समर्थन मिला और एजीएम में इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया कि 79 साल के नंबिराजन 2015 में सदस्य बनने के बाद से 2024 की एजीएम या किसी भी सालाना आम मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे।

एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि नाराज लोग उन्हें प्रॉक्सी लिटिगेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि एसोसिएशन के कामकाज में रुकावट डाल सकें और कन्वेंशन सेंटर प्रोजेक्ट को पूरा करने में रुकावटें पैदा कर सकें।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी