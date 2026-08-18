मुझे लाइव परफॉर्मेंस करने में ज्यादा मजा आता है : अखिल सचदेवा

मुंबई, 18 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर म्यूजिक कंपोजर अखिल सचदेवा ने हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन गानों से दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई है। कंपोजर का मानना है कि वह असल जिंदगी में शर्मीले इंसान हैं, लेकिन जब वह स्टेज पर ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा और जोश भर जाता है।

कंपोजर ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया कि स्टेज शो करने में उन्हें बहुत मजा आता है। उन्होंने कहा, "मैं असल जिंदगी में शर्मीला हूं, लेकिन स्टेज पर जाते ही मेरे अंदर का शेर जाग जाता है। अगर आपने मुझे स्टेज पर देखा है, तो मैं किंग हूं। मैं ज्यादा लोगों से मिलता-जुलता नहीं हूं। मुझे लगता है मैं बीच वाली जिंदगी नहीं जी सकता, या तो यहां हूं या वहां। ये दो चीजें ही मेरे लिए काम करती हैं। मैंने जिंदगी में बहुत मेहनत की है। अब वक्त है जो दिल कहता है वो करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं वही करना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। मुझे पता है मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं बहुत साफ दिल का इंसान हूं। मैं हर काम सच्चे दिल से करता हूं। प्यार से करता हूं, मैं किसी को तकलीफ नहीं देता। इसका भी ध्यान रखता हूं। जब आप इतनी अच्छाई से काम करते हो तो किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। मैं अपने दिल की सुनता हूं और यही मेरे अंदर की खूबी है।"

प्रसिद्ध भारतीय गायक, गीतकार और संगीतकार अखिल सचदेवा मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों जैसे 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' के गाने 'हमसफर' और 'कबीर सिंह' के सुपरहिट गीत 'तेरा बन जाऊंगा' के लिए जाने जाते है।

दिल्ली के लोकप्रिय सूफी-रॉक संगीत बैंड 'नशा' के मुख्य गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अखिल सचदेवा ने हाल ही में फिल्म 'आवारापन 2' का गाना 'पिया घर आया - होमकमिंग' गाया है, जिसे दर्शकों की तरफ से काफी पसंद किया जा रहा है। इस गाने को गायक और संगीतकार अखिल सचदेवा ने गाया, लिखा और कंपोज किया है। 3 मिनट 8 सेकंड लंबे इस गाने में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी नजर आए हैं।

--आईएएनएस

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