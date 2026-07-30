म्यूजिक डायरेक्टर विशाल चंद्रशेखर ने पत्नी सिंदूरी के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, पुराने दिनों को किया याद

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। मशहूर पार्श्व गायिका सिंदूरी विशाल गुरुवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनके पति और म्यूजिक डायरेक्टर विशाल चंद्रशेखर ने गायिका के लिए एक खास नोट लिखा।

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विशाल चंद्रशेखर ने अपने इंस्टाग्राम पर सिंदूरी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इनमें दोनों के साथ बिताए गए पल और शादी की कुछ तस्वीरें शामिल हैं। कंपोजर ने पत्नी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "मेरी जिंदगी की स्थिरता। सिंदूरी, आपने मुझे नादान, इम्पल्सिव रोमांटिक से लेकर आज के समझदार, शांत और जिम्मेदार इंसान बनते देखा है, जो कि मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आपके अंदर का ये बदलाव मुझे अच्छी वाइन की तरह लगता है, जो चाहे जितनी पुरानी हो, उतना बेहतर होती जाती है। आज जब 19 साल को पीछे मुड़कर देखता हूं, तो याद आज भी 2007 का वो पहला बर्थडे याद आता है।"

उन्होंने आगे लिखा, "इस जन्मदिन के अवसर पर बर्थडे कार्ड, एक गुलाब का फूल और दो बच्चे जिन्हें ये भी नहीं पता था कि आगे चलकर हम कितनी जिंदगी एक साथ बिताएंगे। हर बदलाव के मौसम में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे, हनी। तुम आज जो बने हो उस पर गर्व है और तुम आने वाले समय में जो और भी खूबसूरत रूप लोगे, उसका इंतजार है।"

म्यूजिक डायरेक्टर विशाल चंद्रशेखर और सिंदूरी ने लगभग 7 साल की डेटिंग के बाद साल 2013 में शादी की थी। दोनों ने करियर के शुरुआत में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि दोनों का संगीत के प्रति प्यार उनकी इस लंबी यात्रा का मुख्य आधार रहा।

सिंदूरी मुख्य रूप से तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में गाना गाती हैं। उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से दक्षिण भारतीय संगीत उद्योग में एक खास पहचान बनाई है। उनके गानों में पारंपरिक भारतीय शास्त्रीय संगीत और आधुनिक लोक संगीत का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। बेहतरीन गायकी के लिए सिंदूरी को एसआईआईएमए पुरस्कार और विकटन जैसे पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी