मशहूर अभिनेता नीलू फुले को उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने श्रद्धांजलि दी

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। मशहूर मराठी हिंदी अभिनेता नीलू फुले की 17वीं पुण्यतिथि पर अभिनेता जैकी श्रॉफ ने सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

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नीलू फुले को याद करते हुए जैकी श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने दिवंगत एक्टर की एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की और हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ लिखा, "नीलू फुले जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा हूं।"

नीलू फुले की बात करें तो उन्हें मराठी सिनेमा और थिएटर के सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक माना जाता है।

एसोफेजियल कैंसर की वजह से 13 जुलाई, 2009 को 78 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। उनको स्क्रीन पर उनकी दमदार मौजूदगी के लिए बहुत पसंद किया जाता था। वे बेरहम जमींदार, भ्रष्ट नेता, चालाक गांव के मुखिया और विलेन जैसे किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे।

फुले को एक सोशल एक्टिविस्ट और थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर भी बहुत सम्मान किया जाता था। वे अक्सर नेगेटिव किरदार निभाने थे। उन्होंने 250 से ज्यादा मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया।

अभिनेता नीलू फुले की कुछ मशहूर मराठी फिल्मों की बात करें तो 'सामना', 'सिंहासन', 'जैत रे जैत', 'एक होता विदूषक', 'पिंजरा' और 'सोबती' शामिल हैं। हिंदी सिनेमा में, वे 'मशाल', 'कुली', 'सारांश', 'नरम गरम' और 'प्रेम प्रतिज्ञा' जैसी फिल्मों में नजर आए थे।

जैकी श्रॉफ की बात करें तो वे बॉलीवुड के इकलौते ऐसे स्टार हैं जो खास लोगों, खासकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की अहम तारीखों और मौकों को कभी नहीं भूलते। चार दशकों से ज़्यादा समय से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे इस एक्टर को आखिरी बार फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में देखा गया था, जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, लारा दत्ता और अन्य कलाकार भी शामिल थे।

--आईएएनएस

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