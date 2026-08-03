'मुझे जागरूक हिंदू बनना है', कंगना रनौत ने विचारधारा बदलने की आजादी पर उठाए सवाल

मुंबई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। अपने बेबाक अंदाज और खुलकर राय रखने के लिए जानी जाने वाली कंगना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने अपनी निजी सोच, विचारधारा में बदलाव और समाज में लोगों के नजरिए को लेकर बात की। कंगना ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी सोच और विचारधारा चुनने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन समाज में कई बार इस बदलाव को अलग नजर से देखा जाता है।

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दरअसल, कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह कहती है – ''मैं संसद जाने के लिए लेट हो रही हूं, फिर भी मैंने सोचा कि आपके साथ विचार नहीं, अपनी फीलिंग्स शेयर करूं। मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कई अभिनेत्रियों और महिला कलाकारों को करीब से देखा है। कई युवा कलाकार शुरुआत में धर्म और राजनीति जैसे मुद्दों पर बहुत ज्यादा स्पष्ट राय नहीं रखते और एक तरह से न्यूट्रल रहते हैं।''

कंगना ने आगे कहा, ''लेकिन जब ये लोग किसी खास रिश्ते, दोस्ती या शादी के जरिए किसी अलग धर्म के संपर्क में आते हैं, तो उनकी सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। हमारे संविधान में किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार धर्म या विचारधारा अपनाने की आजादी है। हालांकि, समाज में ऐसे बदलावों को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं।''

वीडियो में कंगना ने अपने राजनीतिक और वैचारिक सफर का भी जिक्र किया। उन्होंने कह, ''मैंने अपने करियर में कई मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाई है। मैंने नेपोटिज्म और बड़े-बड़े एक्टर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैंने हमेशा अपनी बात रखने की कोशिश की है। एक समय मैं खुद को एक सामान्य हिंदू मानती थीं, लेकिन अब मैं खुद को हिंदू विचारधारा के एक जागरूक रूप से जोड़ना चाहती हैं।''

कंगना ने कहा, ''मुझसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि मैं कब से एक खास विचारधारा से जुड़ गईं। अगर किसी व्यक्ति को समय के साथ अपनी सोच बदलने या किसी नई विचारधारा को अपनाने का अधिकार है, तो उसे लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए।''

कंगना ने अपने पुराने जीवन और आज की सोच के बीच बदलाव का उदाहरण देते हुए कहा कि इंसान समय के साथ बदल सकता है और उसके फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए।

उन्होंने समाज के दोहरे रवैये पर भी सवाल उठाए। कंगना ने कहा, ''समाज का यह दोगलापन नहीं चलेगा कि लोग मेरी 10 साल पुरानी बातें उठाकर ताने दें कि मैं पार्टी या डांस नंबर करती थी। हां, मैं करती थी, लेकिन अब बदलना चाहती हूं। मेरे लिए यह रास्ता बंद क्यों है?''

कंगना का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पहले अलग तरह की जिंदगी जी रहा था और बाद में किसी अलग रास्ते को चुनना चाहता है, तो उसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

पीके/पीएम