महाराष्ट्र साइबर अवेयरनेस इवेंट में सितारों का जमावड़ा, समय रैना बोले- महा साइबर से पुराना है नाता

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बुधवार को एक कार्यक्रम के तहत साइबर-अवेयरनेस शॉर्ट फिल्म, डिजिटल अरेस्ट और महाराष्ट्र साइबर एंथम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस समेत मनोरंजन जगत कई हस्तियां और सोशल इंफ्लुएंसर नजर आए।

कार्यक्रम में अभिनेता आशीष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, शरद केलकर, सोनाली बेंद्रे, जावेद जाफरी, मंगेश देसाई, सिंगर सुनिधि चौहान और कॉमेडियन समय रैना शामिल हुए। इन सभी ने इस कैंपेन में अपना योगदान दिया और 1930 महाराष्ट्र की साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी बताया।

कार्यक्रम में इन सभी ने इस कैंपेन में अपना योगदान दिया है। बता दें कि 1930 महाराष्ट्र की साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। इवेंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस ने पब्लिक अवेयरनेस के महत्व पर जोर देते हुए साइबर क्राइम से लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे संदेश कलाकारों, एक्टर्स और सिंगर्स के जरिए नागरिकों तक असरदार तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं।

कॉमेडियन समय रैना ने इस कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद दिया और मजाक में कहा कि उनके पास महाराष्ट्र साइबर का नंबर पहले से ही सेव है क्योंकि उन्हें अक्सर वहां से कॉल आते रहते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद सभी हस्तियां समय रैना की बात सुनकर हंस पड़े।

समय रैना ने कहा, "सम्मान के लिए धन्यवाद सर। महा साइबर के साथ मेरा नाता बहुत पुराना है। 1930 वाकई एक शानदार नंबर है।"

उन्होंने कहा, "महा साइबर सेल बहुत एक्टिव है। मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि आप कहीं भी हों, चाहे आप देश में हों या बाहर, वो आपको पकड़ ही लेंगे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि साइबर सेल का अधिकारी सुबह एक कॉमेडियन के घर गया, उसे घर से उठाया और इस बार उसका सम्मान हुआ है।"

--आईएएनएस

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