महाकाल के दरबार पहुंचीं मालविका अविनाश, पीएम मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल और दीर्घायु के लिए की प्रार्थना

उज्जैन, 10 जून (आईएएनएस)। भाजपा कर्नाटक की उपाध्यक्ष और अभिनेत्री मालविका अविनाश ने विश्व प्रसिद्ध उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा देश की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

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मालविका अविनाश ने नंदी हॉल से बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन किए और पूजन-अर्चन में भाग लिया। भस्म आरती के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पूरा मंदिर परिसर "ॐ नमः पार्वती पतये, हर-हर महादेव" के जयघोष से गूंज उठा। इस दौरान अभिनेत्री काफी देर तक बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप को निहारती रहीं।

दर्शन के बाद मालविका अविनाश ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "आज हमने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष पूरे किए हैं, जो हम सभी के लिए खुशी की बात है। बाबा महाकाल की कृपा से वह लंबे समय से देश की सेवा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम यहां बाबा का आशीर्वाद लेने और प्रधानमंत्री जी के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और देश की निरंतर प्रगति के लिए प्रार्थना करने आए हैं।"

उन्होंने बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप की सराहना करते हुए कहा, "बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत आनंददायक होता है। भस्म आरती बहुत ही विशेष होती है। सुबह-सुबह महाकाल का भव्य अभिषेक और उसके बाद होने वाली भस्म आरती का दर्शन एक अद्भुत एवं आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है।"

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रतिदिन प्रातः 4 बजे होने वाली भस्म आरती एक अत्यंत दिव्य और अनूठी परंपरा है। इसमें भगवान शिव को भस्म अर्पित कर उनका शृंगार किया जाता है, जो जीवन की नश्वरता और मृत्यु के अंतिम सत्य का प्रतीक माना जाता है। इस आरती के दर्शन के लिए देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। इसके अलावा, मनोरंजन जगत, उद्योग जगत और अन्य क्षेत्रों की कई प्रसिद्ध हस्तियां भी समय-समय पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहां आती रहती हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस