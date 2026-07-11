मुंबई: टीवी एक्टर रोहित चंदेल गिरफ्तार, नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप

मुंबई, 11 जुलाई (आईएएनएस)। घाटकोपर पुलिस ने टीवी अभिनेता रोहित चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 16 वर्षीय लड़की को बार-बार फोन कर परेशान करने, उसका पीछा करने और मारपीट करने का आरोप है।

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पुलिस ने एक्टर पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार, पूर्वी उपनगर में रहने वाले आरोपी ने नाबालिग लड़की को अपने और कई अन्य नंबरों से बार-बार फोन करके परेशान किया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 5 जुलाई को उसने लड़की को उसकी रिहायशी इमारत के पास रोका, उसका पीछा किया, उससे झगड़ा किया, उसे गालियां दीं और मारपीट की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दिसंबर 2025 से 7 जुलाई के बीच उसे कई बार फोन किया था। रोहित चंदेल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सपोर्टिंग रोल से की और बाद में युवाओं और परिवारों पर केंद्रित ड्रामा शो से उन्हें बड़ी पहचान मिली।

पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने कई लोकप्रिय टीवी शो में काम किया है और अपनी नैचुरल स्क्रीन प्रजेंस और अलग-अलग तरह के रोल निभाने की काबिलियत के लिए तारीफें बटोरी हैं।

उन्होंने 2014 में टेलीविजन पर डेब्यू किया और धीरे-धीरे शो के जरिए अपना करियर बनाया। उन्हें असली पहचान तब मिली, जब उन्होंने 'काशीबाई बाजीराव बल्लाल' में पेशवा बाजीराव का किरदार निभाया। इस रोल में उनकी दमदार स्क्रीन प्रजेंस की काफी तारीफ हुई। वे स्ट्रीमिंग सीरीज 'एस्केप लाइव' में भी नजर आए थे।

वे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, जहां वे अपनी पर्सनल लाइफ, फिटनेस रूटीन और शूटिंग के दौरान पर्दे के पीछे के पल शेयर करते हैं। हालांकि हालिया आरोपों के कारण उनके सोशल मीडिया व्यवहार पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी