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मुंबई से सैन जोस तक 40 घंटे का सफर! अपूर्वा ने शेयर की पहली अमेरिका ट्रिप की झलक

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 07, 2026, 11:01 AM
मुंबई से सैन जोस तक 40 घंटे का सफर! अपूर्वा ने शेयर की पहली अमेरिका ट्रिप की झलक

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। मराठी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अपूर्वा नेमलेकर ने शुक्रवार को पति तनुज गोवलकर के साथ अपनी पहली यूनाइटेड स्टेट्स ट्रिप की तस्वीर शेयर कीं। अभिनेत्री ने इस पोस्ट के जरिए बताया कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले उन्होंने 40 घंटे में छह शहरों का सफर किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने अपने लंबे सफर को जादू कहते हुए कहा कि सफर भी उतना ही यादगार बन गया, जितना डेस्टिनेशन। उन्होंने लिखा, "40 घंटे। 6 शहर। 1 खूबसूरत चीज सच हो गई।"

उन्होंने लिखा, "मुंबई, दिल्ली, रोम, न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, सैन जोस। आपको लगेगा कि 40 घंटे का सफर बहुत थकाने वाला होगा, लेकिन सच कहूं तो यह बिल्कुल भी हेक्टिक या थकाने वाला नहीं था। असल में यह अब तक के सबसे अच्छे 40 घंटे थे।"

अभिनेत्री ने बताया कि ये ट्रिप उनके लिए इतनी खास क्यों है? उन्होंने कहा, "यह ट्रिप मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह अमेरिका की मेरी पहली ट्रिप है। यह हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट में था और मैं इस पल को बहुत ज्यादा महसूस कर रही थी। अपने पति तनुज के साथ बेस्टी के घर पर होना। इसे आखिरकार हकीकत में बदलते देखा तो मैनिफेस्टेशन की ताकत में मुझे पक्का यकीन हो गया है। आप जिस चीज पर सच में यकीन करते हैं और यूनिवर्स से बोलते हैं, वह सच हो ही जाती है।"

अपने पति के साथ इस सफर के बारे में बताते हुए लिखा, "तनुज के साथ हवा में ये 40 घंटे बिताना एकदम जादू जैसा था। हमने एक-दूसरे को भूखे, नींद में, सबसे रैंडम जोक्स सुनाते हुए, स्क्रीन शेयर करते हुए, वेब सीरीज देखते हुए, हेडफोन बांटते हुए और हां, अपने मैचिंग नाइट पजामे में ट्विनिंग करते हुए देखा।"

नोट के आखिर में एक्ट्रेस ने लिखा, "यह फोटो डंप उस सच्चाई को एक ट्रिब्यूट है। कुछ तस्वीरें पिक्चर-परफेक्ट और अप टू द मार्क होती हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर खूबसूरती से अधूरी होती हैं। आपको धुंधले शॉट्स, अजीब एंगल, बिखरे बाल और नींद भरी आंखें दिखेंगी। ये हमारे असली, रॉ मोमेंट्स हैं और ये हमेशा एक यादगार याद के तौर पर मेरे साथ रहेंगी। उम्मीद है कि यह सफर भी मंजिल जितना ही खूबसूरत होगा।"

अपूर्वा ने इसी साल 14 फरवरी को तनुज गोवलकर से शादी की और करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में एक छोटी सी सेरेमनी के बाद सोशल मीडिया पर शादी की घोषणा की थी।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी