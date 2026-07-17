मैं चाहती हूं लोग मेरा किरदार याद रखें, न कि सिर्फ स्क्रीन पर मुझे देखें : शीना चौहान

मुंबई, 17 जुलाई (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री शीना चौहान आगामी पैन-इंडियन तेलुगु थ्रिलर फिल्म 'झटस्य मरणं ध्रुवम्' में नजर आएंगी। इस फिल्म में वे एक इंटेंस पुलिस ऑफिसर (आईपीएस अधिकारी) की भूमिका में नजर आएंगी, जिसके लिए उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से काफी तैयारी की।

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अभिनेत्री ने आईएएनएस के साथ बातचीत में अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि वह हमेशा ऐसे रोल्स की तरफ आकर्षित होती हैं, जो उन्हें चैलेंज करते हैं और स्टोरीटेलिंग के अलग-अलग शेड्स एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। उन्होंने बताया, "मैं हमेशा ऐसे रोल्स की तरफ आकर्षित होती हूं, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन की कमी नहीं होती है। मेरा मानना है कि आपकी असली लर्निंग वहीं है, जब आप खुद को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली चैलेंज करते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं हमेशा से चाहती थी कि हर किरदार मुझे पिछले वाले से अलग मिले। एक थिएटर ट्रेंड एक्टर के तौर पर, मुझे सच में किसी किरदार पर रिसर्च करने, उनके इमोशंस, मोटिवेशन्स, बॉडी लैंग्वेज और जिस दुनिया से वे जुड़े हैं, उसे समझने में मजा आता है। क्योंकि यह बदलाव मेरी एक्टिंग के लिए सुकून देने वाला होता है।"

अभिनेत्री ने इस बात पर जोर देते हुए बताया कि कम्फर्ट जोन से बाहर ले जाने वाले रोल मुझे एक्साइट करते हैं। उन्होंने कहा, "मैं हर चैलेंज को अपनाती हूं क्योंकि यह मुझे न केवल एक एक्टर के तौर पर, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी ग्रो करने में मदद करता है।"

उन्होंने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, "मेरा मकसद हमेशा हर रोल में इतनी पूरी तरह से घुल जाना होता है कि ऑडियंस थिएटर से निकलने के बहुत बाद तक कैरेक्टर को याद रखे। मैं चाहती हूं कि ऑडियंस उस इंसान को याद रखें जिसे मैं निभा रही हूं, न कि सिर्फ शीना चौहान को स्क्रीन पर देखें। अगर कोई रोल मुझे एक्साइट करता है और चैलेंज करता है, तो मुझे पता है कि शायद वही सही रोल है। मैं इसी तरह की स्टोरीटेलिंग और फिल्ममेकिंग का हिस्सा बनना चाहती हूं।"

आईएएनएस

एनएस/पीएम