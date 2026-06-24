लावणी सिर्फ डांस नहीं, पीढ़ियों की संस्कृति और कहानियों की विरासत है : वैभवी मर्चेंट

मुंबई, 24 जून (आईएएनएस)। कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईठा' के जरिए एक बार फिर पर्दे पर वापसी करने वाली है। यह फिल्म एक बायोग्राफिकल ड्रामा है, जिसमें श्रद्धा तमाशा कलाकार, लावणी डांसर और लोक गायिका विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका निभा रही हैं। वैभवी मर्चेंट ने फिल्म में लावणी डांस सीक्वेंस को तैयार किया है और इसका अनुभव आईएएनएस संग साझा किया।

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आईएएनएस से बात करते हुए वैभवी मर्चेंट ने कहा, ''फिल्म 'ईठा' में लावणी को दिखाना मेरे लिए भावनात्मक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी थी। यह एक विरासत को सम्मान देने की कोशिश है। लावणी भारत की लोक नृत्य परंपराओं में से एक है, जिसमें सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि पीढ़ियों की कहानियां, संघर्ष, ताकत और कला की गहराई छिपी हुई है। इस कला को समझना और उसे स्क्रीन पर सही रूप में प्रस्तुत करना बेहद जरूरी था।''

उन्होंने कहा, "जब मैंने इस फिल्म के लिए काम शुरू किया, तो मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि लावणी की असली आत्मा को कैसे बरकरार रखा जाए। मेरे लिए यह प्रोजेक्ट एक मौका था, जहां मैं एक ऐसी परंपरा को दुनिया के सामने पेश कर सकती थी, जिसे अक्सर सीमित रूप में देखा जाता है। मेरा मानना है कि लोक कला को सही सम्मान और मंच मिलना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी उससे जुड़ सके।"

वैभवी मर्चेंट ने आगे कहा, ''आज के समय में जब दर्शक तेजी से बदल रहे हैं, तब जरूरी है कि पारंपरिक कलाओं को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि वह आधुनिक दर्शकों के लिए भी आकर्षक और समझने योग्य बन सके। इसी सोच के साथ मैंने फिल्म के डांस सीक्वेंस को डिजाइन किया है। अगर इस फिल्म को देखने के बाद कुछ लोग भी लावणी के बारे में जानने, समझने और उसे अपनाने की कोशिश करें, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी।''

बता दें कि फिल्म 'ईठा' का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है। इसमें श्रद्धा कपूर, रणदीप हुड्डा और अनंत जोशी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म मैडॉक फिल्म्स बैनर के तहत बनाई जा रही है और इसे 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

--आईएएनएस

पीके/पीएम