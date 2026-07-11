'लेनिन' की सक्सेस मीट के दौरान भावुक हुईं अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे, फैंस को कहा 'शुक्रिया'

हैदराबाद, 11 जुलाई (आईएएनएस)। अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे शनिवार को अपनी फिल्म 'लेनिन' की सक्सेस मीट के दौरान भावुक हो गईं। उन्होंने अपने फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया कि वे उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहे। उन्होंने कहा कि इसी मोटिवेशन की वजह से ही वह आज सक्सेस मीट के स्टेज पर खड़ी हो पाई हैं।

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भाग्यश्री ने कहा कि आज मैं बहुत इमोशनल महसूस कर रही हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने दिल की बात कहने जा रही हूं।

उन्होंने डायरेक्टर मुरली किशोर का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उनकी वजह से आज यहां हूं।

डायरेक्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे 'भारती' का रोल नहीं दिया होता, तो मुझे आज यह तारीफ नहीं मिलती। अगर आपने मुझे मौका नहीं दिया होता और मुझे 'भारती' के तौर पर पेश नहीं किया होता, तो मुझे आज जो तारीफ मिली है, वह नहीं मिलती। इसी कारण आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी सर।

इसके बाद उन्होंने फिल्म के हीरो अखिल अक्किनेनी का शुक्रिया अदा किया। भाग्यश्री ने कहा कि अखिल की बात करूं तो, मैंने उनको बहुत मेहनत करते देखा है और भले ही मुझे पिछले 10 सालों के आपके सफर के बारे में पता न हो, लेकिन मैं जानती हूं कि जब चीजें ठीक नहीं होतीं तो कैसा लगता है। मैंने आपको मेहनत करते देखा है, मैंने देखा है कि आपने कितनी कड़ी मेहनत की है।

अभिनेत्री ने आगे कहा कि मैंने आपको एक पल के लिए भी खाली बैठे नहीं देखा, आप हमेशा यह पक्का करते रहे कि सब कुछ ठीक से हो रहा है। मुझे लगता है कि आप बहुत सारा प्यार पाने के हकदार हैं, मैंने आपसे कहा था कि 10 तारीख को प्यार मिलेगा और वह मिल भी गया। अखिल, आपने अपनी जगह बना ली है। मुझे नहीं पता कि हमारी अगली स्क्रिप्ट क्या होगी, लेकिन मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मैं आपके साथ काम करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं क्योंकि आप एक बेहतरीन परफॉर्मर हैं।

भाग्यश्री ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया, जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उनका हौसला बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा कि आखिर में, मैं बस एक बात कहना चाहती हूं यह एक सफर रहा है। डेढ़ साल का सफर रहा है और हर बार जब मैं गिरी हूं, तो मेरे फैंस के मैसेज, रील्स और आप लोगों से मिले लगातार मोटिवेशन ने मुझे संभाला है। इन्हीं की वजह से मैं आज यहां हूं।

इस दौरान अभिनेत्री ने आंसू रोकते हुए कहा कि आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बस एक बात कहना चाहती हूं और वह है कि हैदराबाद मेरी कर्मभूमि है और मेरी इच्छा है कि मेरी आखिरी फिल्म भी यहीं हो। तो, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

डायरेक्टर मुरली किशोर अब्बुरु की तेलुगु फिल्म 'लेनिन' को शानदार शुरुआत मिली है। दर्शकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। फिल्म में अभिनेत्री मुख्य किरदार 'लेनिन' की प्रेमिका की भूमिका निभा रही हैं। इस एक्शन-एंटरटेनर फिल्म में वह 'भारती' नाम का किरदार निभा रही हैं।

फिल्म की सिनेमैटोग्राफी नवीन कुमार ने की है और संगीत थमन ने दिया है। फिल्म की एडिटिंग नवीन नूली ने की है।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम