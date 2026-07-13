लाल बनारसी साड़ी, स्लीक बन और गजरा... अनुष्का रंजन ने दोहराया अनुष्का शर्मा का आइकॉनिक लुक

मुंबई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। एक्ट्रेस अनुष्का रंजन अपनी बहन आकांक्षा रंजन की शादी के जश्न में बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा से प्रेरित दिखीं। एक्ट्रेस को ठीक वैसा ही लुक अपनाते हुए देखा गया, जैसा अनुष्का शर्मा ने 2018 में अपने वेडिंग रिसेप्शन में अपनाया था।

Read More

अनुष्का रंजन ने सुनहरे जरी के महीन काम वाली बेहद खूबसूरत लाल बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी, जो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी अनुष्का शर्मा ने 2018 में क्रिकेटर विराट कोहली के साथ दिल्ली में हुए अपने वेडिंग रिसेप्शन में पहनी थी।

अनुष्का न सिर्फ उस साड़ी से प्रेरित दिखीं, बल्कि उन्होंने हेयरस्टाइल भी बिल्कुल वैसा ही रखा था। बीच से मांग निकालकर बनाया गया उनका स्लीक बन और उस पर लगा फूलों का गजरा, अनुष्का शर्मा के बेहद पसंद किए गए ब्राइडल रिसेप्शन लुक की याद दिला रहा था।

आईएएनएस के एक वीडियो में एक्ट्रेस, जो जल्द ही मां बनने वाली हैं, उसी साड़ी में शादी की जगह पर पहुंचती और सभी मेहमानों का स्वागत करती दिखीं।

जानकारी के लिए बता दें कि आकांक्षा रंजन ने 11 जुलाई को डायरेक्टर शरण शर्मा के साथ शादी की।

अनुष्का की बात करें तो वह मशहूर टीवी प्रोड्यूसर शशि रंजन और एक्ट्रेस अनु रंजन की बड़ी बेटी हैं। उनकी शादी एक्टर आदित्य सील से हुई है, जिनके साथ उन्होंने नवंबर 2021 में शादी की थी।

इस जोड़े ने इस साल मई में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी।

अपने मैटरनिटी फोटोशूट की प्यारी तस्वीरें शेयर करते हुए अनुष्का और आदित्य ने लिखा, "मैंने सौ साल इंतजार किया है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं दस लाख साल और इंतजार कर सकती हूं। किसी भी चीज ने मुझे इस बात के लिए तैयार नहीं किया था कि तुम्हारी होने का सौभाग्य कैसा महसूस कराएगा।"

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस