'लॉकअप: सच या सजा' में हर्षद चोपड़ा पर बरसीं फराह खान, बोलीं- 'अगर आपकी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो...'

मुंबई, 23 जुलाई (आईएएनएस)। टीवी के लोकप्रिय अभिनेता हर्षद चोपड़ा इन दिनों रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। शो में उनकी मौजूदगी दर्शकों का ध्यान खींच रही है। हाल ही के एपिसोड में ऐसा ही एक पल सामने आया, जब अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने क्रैकडाउन टास्क के दौरान मुकाबले के लिए हर्षद चोपड़ा को चुना। इसके बाद हर्षद की प्रतिक्रिया देखकर शो की जेलर फराह खान ने उनकी चुप्पी को एक्टिंग बताया और उन्हें खुलकर अपनी बात कहने की सलाह दी।

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दरअसल, एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स को क्रैकडाउन टास्क के लिए एरीना में बुलाया गया। इस टास्क में नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अपूर्वा मखीजा को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह कंटेस्टेंट्स की जोड़ियां बनाए। इसके लिए कंटेस्टेंट्स से कहा गया कि वे उस खिलाड़ी को चुनें, जिसे वे मुकाबले के लिए सबसे कमजोर प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। इस फैसले ने घर के अंदर तनाव का माहौल बना दिया।

टास्क के दौरान शिवांगी जोशी ने मुकाबले के लिए हर्षद चोपड़ा का नाम लिया। उनके इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। हर्षद भी इस फैसले के बाद काफी शांत नजर आए। इसी बीच फराह खान ने शिवांगी से पूछा कि उन्होंने किसे चुनौती दी है। इस पर शिवांगी ने जवाब दिया- 'हर्षद।'

इसके बाद अभिनेता राम कपूर ने हर्षद को समझाते हुए कहा कि शिवांगी ने सही फैसला लिया है। अगर वह ऐसा नहीं करतीं, तो हर्षद सीधे जजमेंट डे में पहुंच जाते और उन्हें मुकाबला करने का मौका भी नहीं मिलता।

फराह खान ने इसके बाद शिवांगी से पूछा, 'क्या तुमने हर्षद को इसलिए चुना क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह कमजोर हैं?' इस सवाल के जवाब में शिवांगी ने कहा, 'अगर मैं उन्हें नहीं चुनती तो वह सीधे जजमेंट डे में चले जाते। अब कम से कम मुकाबला बराबरी का होगा और हम दोनों में से किसी एक को सुरक्षित रहने का मौका मिलेगा।'

इस दौरान हर्षद चोपड़ा लगातार चुपचाप खड़े रहे। उनकी इस प्रतिक्रिया को देख फराह खान ने कहा, 'हर्षद, अगर आपकी एक्टिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूं? आखिर हो क्या रहा है? आप ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं? अपनी बात मन में मत रखिए, खुलकर बोलिए।'

फराह के कहने पर हर्षद ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ यह सोच रहे थे कि आगे उन्हें क्या करना है और इस स्थिति में गेम कैसे खेलना चाहिए।

इस पर फराह ने उनसे मजाकिया अंदाज में पूछा, 'क्या आप जानबूझकर हारने के बारे में सोच रहे थे?'

हर्षद ने इस सवाल का तुरंत जवाब देते हुए कहा, 'नहीं। शिवांगी इतनी मजबूत खिलाड़ी हैं कि वह मुझे हरा सकती हैं।'

--आईएएनएस

पीके/पीएम