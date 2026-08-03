'लॉकअप-2' में हर्षद चोपड़ा के खुलासे से टूटी शिवांगी जोशी, रोते हुए छोड़ा शो

मुंबई, 3 अगस्त (आईएएनएस)। वेब रियलिटी शो 'लॉकअप-2' धीरे-धीरे दर्शकों के लिए मजेदार और इमोशनल पल लेकर आ रहा है। लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा ने चौकाने वाला कंफेशन रिवील किया है, जिसे सुनकर शिवांगी जोशी आहत होकर रोने लगीं।

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दरअसल, हर्षद चोपड़ा ने फाइनलिस्ट को तय करने के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि पिछली बार वह जानबूझकर हार गए था ताकि शिवांगी जोशी यह टास्क जीत सकें। हर्षद के इस खुलासे के बाद शिवांगी जोशी को बहुत बुरा लगा और बेइज्जती महसूस हुई क्योंकि इससे गेम में उनकी काबिलियत और अचीवमेंट्स पर सवाल उठता है।

इस बीच, शिवांगी जोशी टास्क से बाहर चली गईं, जिससे हर्षद चोपड़ा पहले फाइनलिस्ट बन गए। हालांकि, बाद में उन्हें अपने सेल के अंदर बुरी तरह रोते हुए देखा गया। शिवांगी जोशी को रोता देखकर, हर्षद चोपड़ा शिल्पा शिंदे के पास गए और उनसे शिवांगी जोशी को चुप करवाने के लिए कहा। हर्षद चोपड़ा के मुताबिक, शिवांगी जोशी को उस समय दया और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन शिल्पा शिंदे ने मना कर दिया और उसे शांत रहने के लिए कहा।

इसे एक गेम बताते हुए, शिल्पा शिंदे ने हर्षद चोपड़ा को ओवररिएक्ट न करने की सलाह दी और कहा कि कंटेस्टेंट्स को सिचुएशन को पूरी स्पिरिट से लेना चाहिए। साथी कंटेस्टेंट श्रेया कालरा सिर्फ इस माहौल को सिर्फ देख पाईं, जिससे वे खुश और कंफ्यूज्ड दोनों ही दिखीं।

बाद में हर्षद चोपड़ा ने खुद शिवांगी जोशी से बात करने की कोशिश की लेकिन वह गुस्से में सेल से बाहर चली गईं और उनसे बात करने से मना कर दिया।

बता दें कि लॉकअप-2 में हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी मजबूत बॉन्ड शेयर करते हैं; दोनों को हमेशा अच्छे और बुरे समय में एक-दूसरे का सपोर्ट करते देखा गया था, जिसे देखकर न सिर्फ घर वाले बल्कि दर्शक भी ने उनके रिश्ते पर कई बार सवाल भी उठाए। हर्षद और शिवांगी साथ मिलकर टीवी सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' में साथ काम कर चुके हैं।

--आईएएनएस

एनएस/पीएम