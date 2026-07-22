लॉक अप सीजन 2: 'लवबर्ड्स' कहने पर बढ़ा विवाद, शिल्पा शिंदे पर भड़के हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी

मुंबई, 22 जुलाई (आईएएनएस)। रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' में हर दिन नए रिश्ते बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शो में कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाले विवाद लगातार दर्शकों का ध्यान खींच रहे हैं। इस बार अभिनेता हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी, शिल्पा शिंदे से भिड़ते नजर आए। दरअसल, शिल्पा शिंदे ने उन्हें 'लवबर्ड्स' कहकर पुकारा था। इस टिप्पणी पर दोनों ने कड़ी आपत्ति जताई और देखते ही देखते मामूली बहस तीखी नोकझोंक में बदल गई।

Read More

पूरे विवाद की शुरुआत जिम मैट को लेकर हुई। हर्षद चोपड़ा जिम मैट ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बाहर जिम मैट नहीं मिल रहा है। इस पर शिल्पा शिंदे ने जवाब दिया कि वह उसी मैट पर सो रही हैं और उसे नहीं देंगी। शिल्पा की इस बात पर हर्षद नाराज हो गए और बोले कि वह बिना मैट के भी सो सकती हैं।

इसी दौरान शिल्पा ने तंज कसते हुए हर्षद और शिवांगी को 'लवबर्ड्स' कह दिया। यह सुनते ही माहौल अचानक गर्म हो गया।

शिवांगी जोशी ने तुरंत इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और पूछा कि आखिर वह उन्हें बार-बार लवबर्ड्स क्यों कह रही हैं। सभी जानते हैं कि हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है, इसलिए इस तरह की बातें करना सही नहीं है। अपनी भाषा और सोच पर थोड़ा ध्यान दो।

शिवांगी का साथ देते हुए हर्षद चोपड़ा ने भी कहा, ''मैं सिर्फ उसका दोस्त हूं।''

इसके बाद उन्होंने शिल्पा पर निशाना साधते हुए कहा, ''आपने शायद जिंदगी में कभी सच्ची दोस्ती देखी ही नहीं। आपकी उम्र शादी करने की है और आप इस तरह की अफवाहें फैला रही हैं।''

शिवांगी ने भी शिल्पा पर पलटवार करते हुए कहा, ''आपने अपनी जिंदगी में एक भी दोस्त नहीं बनाया। क्या ये जलन है?''

इस दौरान शिल्पा लगातार 'लवबर्ड्स' शब्द दोहराती रहीं। इससे हर्षद का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ''शिल्पा हर समय यही शब्द दोहराती रहती हैं।'' वहीं शिवांगी ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''शिल्पा के दिमाग में गंदगी भरी हुई है और वह हर रिश्ते को उसी नजर से देखती हैं।''

इस पूरे मामले पर शो के सीक्रेट रूम से देख रही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अपूर्वा मखीजा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि दर्शकों को आज फिर हर्षद चोपड़ा का 'कबीर सिंह' वाला रूप देखने को मिल गया।

--आईएएनएस

पीके/पीएम