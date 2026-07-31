'लॉक अप 2': शिवांगी-हर्षद की बढ़ती नजदीकियों पर जन्नत जुबैर की खुली सलाह, अपने खेल पर दो ध्यान

मुंबई, 31 जुलाई (आईएएनएस)। रियलिटी शो 'लॉक अप 2' में पिछले कुछ हफ्तों से शिवांगी जोशी और एक्टर हर्षद चोपड़ा की दोस्ती को लेकर काफी बातें हो रही हैं। घर के अंदर और बाहर सोशल मीडिया पर भी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस जन्नत जुबैर विजिटर बनकर शो में पहुंचीं और उन्होंने शिवांगी को आईना दिखाते हुए एक बड़ा रियलिटी चेक दिया। उन्होंने शिवांगी को समझाया कि वह बाहरी बातों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर फोकस करें।

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जन्नत ने शिवांगी से कहा, "घर के अंदर जो कुछ हो रहा है, वही बाहर भी दिखाया जा रहा है। दर्शकों तक बिना किसी फिल्टर के वही तस्वीर पहुंच रही है जो कैमरे में कैद हो रही है। इसी वजह से जो तुम्हारे और हर्षद के रिश्ते को लेकर जो अटकलें लग रही हैं, वो बेवजह नहीं हैं। अगर बाहर लोग ये सोच रहे हैं कि दोनों साथ हैं, तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि घर के अंदर भी कई लोग यही महसूस कर रहे हैं।"

जन्नत ने शिवांगी को बताया, ''हर्षद स्वभाव से काफी इमोशनल हैं और बीते कुछ समय में दोनों कई बार इमोशनल भी हुए हैं। इसी वजह से घर के अंदर मौजूद लोग और बाहर के दर्शक दोनों को लग रहा है कि उनके बीच कनेक्शन दोस्ती से बढ़कर है। तुम इन बातों को लेकर परेशान न हों, बल्कि समझों कि पब्लिक और घर वाले दोनों क्या देख और सोच रहे हैं।''

जन्नत और शिवांगी की दोस्ती टीवी इंडस्ट्री में काफी चर्चित है। दोनों अक्सर एक-दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती रहती हैं और मुश्किल समय में साथ खड़ी नजर आती हैं।

जन्नत के जाने के बाद शो में शिवांगी और हर्षद को लेकर बातें और तेज हो गई हैं। फैंस अब ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि जन्नत की सलाह के बाद शिवांगी का गेम किस तरह आगे बढ़ता है।

--आईएएनएस

पीके/वीसी