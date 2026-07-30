'लॉक अप 2' में नेहल ने बढ़ाया आकांक्षा चमोला का हौसला, बोलीं-अपनी असली पर्सनालिटी दिखाओ

मुंबई, 30 जुलाई (आईएएनएस)। पूर्व बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और मॉडल नेहल चुडासमा टीवी की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं। बिग बॉस के घर में भी उन्होंने कई बार गलत समझे जाने और अकेले पड़ जाने का दर्द झेला था। शायद इसी वजह से जब वो 'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला को सपोर्ट करने विजिटर बनकर पहुंचीं, तो उन्होंने सबसे पहले आकांक्षा की उसी उलझन को पकड़ा जो पिछले कई दिनों से दर्शकों को भी खटक रही थी।

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'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला पिछले कुछ समय से काफी शांत नजर आ रही थीं। शो में एंट्री के समय जितनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस उनमें था, धीरे-धीरे वो गायब होता चला गया। दर्शकों को लग रहा था कि आकांक्षा गेम नहीं खेल रही हैं, बस कोने में बैठकर सब सह रही हैं। इसी बीच नेहल की एंट्री हुई और उन्होंने आते ही आकांक्षा से बातें की।

नेहल ने आकांक्षा से कहा कि उन्होंने गौरव खन्ना की सलाह को गलत तरीके से ले लिया है। उन्होंने कहा, ''मुझे पता है गौरव अच्छी नीयत से आया था, लेकिन मुझे लगता है आपने उसकी बातों के सिर्फ गलत हिस्से पकड़े और खुद को समेट लिया। आपको गलत समझा गया है। मैं खुद रियलिटी शो में कई महीनों तक गलत समझी गई थी, इसलिए ये फीलिंग मैं जानती हूं कि जब पूरी दुनिया आपको गलत समझे तो कैसा लगता है।''

नेहल ने आकांक्षा से कहा, ''अब आपको इस खेल से बाहर निकलना होगा और अपनी असली पर्सनालिटी दिखानी होगी। इस समय 'लॉक अप 2' जितने लोग देख रहे हैं, उसकी बड़ी वजह आकांक्षा के सीक्रेट्स हैं।''

जुलाई के पहले हफ्ते में आकांक्षा ने बताया था कि शादी से पहले वह बाइसेक्सुअल थीं। उनका कुछ लड़कियों के साथ रिलेशन रहा है, हालांकि उन्होंने साफ किया था कि वो रिलेशन में बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं थीं। आकांक्षा ने यह भी कहा था कि उनके लिए महिलाएं सेफ स्पेस हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया मर्दों की है, इसलिए लड़कियां बचपन से ही अपनी मां और बहनों के करीब होती हैं और वहीं उन्हें सबसे ज्यादा कम्फर्ट मिलता है।

शो के लॉन्च पर आकांक्षा ने खुलासा किया था कि वो और टीवी एक्टर गौरव खन्ना पिछले लगभग एक साल से अलग रह रहे हैं और उनका डिवोर्स होने वाला है। इन दोनों के खुलासों के बाद आकांक्षा सोशल मीडिया और शो दोनों जगह चर्चा का विषय बन गई थीं।

आकांक्षा का हौसला बढ़ाते हुए नेहल ने कहा, ''सिर्फ सीक्रेट बताने से कुछ नहीं होगा। अगर आप खुद को बदल लेंगी और सबको खुश करने लगेंगी तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे।''

नेहल की इन बातों के बाद सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिली। कई दर्शकों ने पोस्ट पर लिखा कि नेहल ने बिल्कुल सही कहा। रियलिटी शो में टिकने के लिए मजबूत बनना पड़ता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आकांक्षा शायद अभी उन खुलासों के सदमे से बाहर नहीं आई हैं, इसलिए वो चुप हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी