पृथ्वीराज की 'खलीफा' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, 20 अगस्त को रिलीज होगी थ्रिलर फिल्म

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पृथ्वीराज सुकुमारन की अपकमिंग फिल्म 'खलीफा' को लेकर दर्शकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निर्देशक वैसाख की रिवेंज थ्रिलर को लेकर पहले से ही काफी चर्चा है और अब फिल्म की रिलीज का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने फिल्म को यू/ए 16 प्लस सर्टिफिकेट दे दिया है।

फिल्म में पृथ्वीराज मुख्य भूमिका में हैं और वह आमिर अली नाम के किरदार में नजर आएंगे। अभिनेता ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिलने की जानकारी साझा की।

पृथ्वीराज ने इंस्टाग्राम पर यह अपडेट शेयर करते हुए लिखा, ''फिल्म 'खलीफा' को सेंसर से यू/ए 16 प्लस सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब यह फिल्म 20 अगस्त 2026 से दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।''

फिल्म को लेकर मेकर्स पहले ही कई किरदारों की जानकारी सामने ला चुके हैं। अभिनेत्री मोहिनी फिल्म में नूरजहां का किरदार निभा रही हैं, जबकि कायरा वासुदेवन के किरदार का नाम वैष्णवी है। वहीं अभिनेता शम्मी थिलाकन राघवन के किरदार में दिखाई देंगे।

फिल्म में इन किरदारों की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर मेकर्स ने अभी पूरी जानकारी नहीं दी है।

बता दें कि 'खलीफा' की शूटिंग इसी साल जून में पूरी हो गई थी। फिल्म के कुछ सीन्स दुबई में शूट किए गए। इसके लिए फिल्म की टीम इस साल की शुरुआत में दुबई पहुंची थी।

फिल्म का टीजर रिलीज किया जा रहा है, जिसमें कहानी एक न्यूज बुलेटिन से शुरू होती दिखाई गई थी। इसमें बताया गया कि पुलिस और कस्टम अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट से चल रहे करोड़ों डॉलर के सोने की तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पता लगाया है। इस नेटवर्क का संबंध लंदन, नेपाल और केरल से है। इसके बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति से कस्टम अधिकारी पनिकर पूछताछ करता है। पनिकर उसे आमिर के बारे में बताते हुए डराने की कोशिश करता है और कहता है कि आमिर अब खत्म हो चुका है और भारत में कदम रखते ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी दौरान वह कोफेपोसा कानून का भी जिक्र करता है।

लेकिन पूछताछ के दौरान बुजुर्ग व्यक्ति ही पनिकर से सवाल कर बैठता है कि क्या उसे पता है कि कोफेपोसा कानून की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके बाद वह पुराने समय के कुछ बड़े नामों का जिक्र करता है और बताता है कि उत्तर भारत में सुकुर नरेन बखिया और हाजी मस्तान, जबकि दक्षिण भारत में मुदलियार और मम्बारायक्कल अहमद अली जैसे नाम चर्चा में थे।

वह आगे बताता है कि आमिर अली उसी अहमद अली का पोता है। इसके बाद वह अधिकारी को आमिर को पकड़ने की चुनौती देता है और कहता है कि अगर वह आमिर को पकड़ लेता है, तभी उसे असली 'फायरवर्क्स' देखने को मिलेंगे।

'खलीफा' फिल्म 20 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

--आईएएनएस

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